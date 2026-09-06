Argentina XV cayó por un punto ante Chile y se quedó sin el Américas Rugby Championship

Resumen para apurados
- Argentina XV perdió 28-27 ante Chile XV en Valparaíso tras una conversión agónica sobre la hora, quedándose sin el título del Americas Rugby Championship.
- El equipo de Álvaro Galindo ganaba 15-0 y le alcanzaba el empate para campeonar, pero los locales remontaron con un try de Chimino y la patada final de Garafulic.
- La caída consagró a Chile campeón del torneo, mientras que el seleccionado argentino cerró su gira 2026 con un saldo de dos victorias y dos derrotas por la mínima.
Argentina XV quedó a un paso de consagrarse campeón del Américas Rugby Championship, pero sufrió una derrota agónica por 28-27 contra Chile XV en Valparaíso. El seleccionado dirigido por el tucumano Álvaro Galindo llegó al cierre con ventaja, aunque una conversión sobre la hora dejó el título en manos de los locales.
El partido tuvo clima de final desde el inicio. Ambos equipos habían ganado sus dos compromisos anteriores y Argentina incluso podía coronarse con un empate. La visita se mostró firme en defensa y encontró la primera diferencia con un try del tucumano Mateo Pasquini, quien rompió la paridad con una larga corrida. Luego, Ignacio Dogliani amplió mediante un drop y Franco Rossetto apoyó otro try para llevar el marcador a 15-0.
Chile reaccionó antes del descanso y logró descontar para mantenerse en partido. En el complemento, Argentina volvió a golpear a través del maul y parecía encaminar la definición, pero el conjunto local respondió con intensidad y llegó al tramo final con posibilidades concretas.
A falta de 10 minutos, Domingo Saavedra achicó la diferencia y, ya sobre la hora, Salvador Chimino apoyó el try que dejó el marcador 27-26 a favor de Argentina. Sin embargo, Matías Garafulic acertó una conversión muy exigente desde la banda derecha y selló el 28-27 definitivo.
Con este resultado, Argentina XV cerró su gira 2026 con dos victorias y dos derrotas, ambas por apenas un punto.