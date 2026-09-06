Argentina XV cayó por un punto ante Chile y se quedó sin el Américas Rugby Championship

El partido tuvo clima de final desde el inicio. Ambos equipos habían ganado sus dos compromisos anteriores y Argentina incluso podía coronarse con un empate. La visita se mostró firme en defensa y encontró la primera diferencia con un try del tucumano Mateo Pasquini, quien rompió la paridad con una larga corrida. Luego, Ignacio Dogliani amplió mediante un drop y Franco Rossetto apoyó otro try para llevar el marcador a 15-0.