El ciclo Orfila todavía no cambia el presente de San Martín: el dato que vuelve a poner a Yllana en escena

La CD de San Martín decidió cambiar de entrenador, pero la realidad parece ser cada vez más compleja. La llegada de Alejandro Orfila había generado expectativas porque el equipo necesitaba torcer el rumbo después de un cierre desgastado con Andrés Yllana. Con el nuevo técnico aparecieron otros nombres, variantes tácticas y una propuesta diferente según el rival. Pero casi tres meses después de su debut, hay un dato que ya no admite demasiadas vueltas: los resultados no mejoraron y, hasta ahora, los números de Orfila son incluso inferiores a los que había dejado Yllana.