Aumento para gendarmes: cuánto cobran en septiembre 2026 según cada rango

Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó subas salariales para Gendarmería Nacional en Argentina desde septiembre de 2026, con el fin de recomponer los ingresos de las fuerzas de seguridad.
- Mediante la Resolución 844/2026, la medida alcanza a 3.510 efectivos con incrementos netos de hasta 35% y amplía suplementos operativos en destinos y zonas estratégicas.
- El esquema continuará hasta diciembre de 2026, cuando casi todas las jerarquías superarán el millón de pesos mensuales, fijando un nuevo piso para las fuerzas federales.
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que comenzará a aplicarse desde septiembre de 2026 y contempla aumentos escalonados para los distintos rangos de la fuerza.
La medida fue establecida mediante la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y no se limita al haber mensual: también modifica distintos suplementos y compensaciones vinculados con las funciones y destinos del personal.
Según informó el Gobierno, la actualización alcanzará a unos 3.510 efectivos y, dependiendo del rango y de los adicionales correspondientes, permitirá mejoras de entre 20% y 30% en los ingresos netos, mientras que los efectivos de menor jerarquía podrían alcanzar incrementos de hasta 35%.
Cuánto cobra un gendarme en septiembre 2026
Con la nueva escala salarial, los haberes mensuales establecidos para septiembre quedan de la siguiente manera:
Comandante General: $3.316.491,15
Comandante Mayor: $3.019.150,57
Comandante Principal: $2.710.373,82
Comandante: $2.230.054,39
Segundo Comandante: $1.829.788,21
Primer Alférez: $1.543.883,83
Alférez: $1.371.488,08
Subalférez: $1.246.807,35
Suboficial Mayor: $1.929.322,88
Suboficial Principal: $1.745.993,65
Sargento Ayudante: $1.587.266,97
Sargento Primero: $1.442.969,93
Sargento: $1.311.790,86
Cabo Primero: $1.192.537,17
Cabo: $1.084.124,63
Gendarme: $985.567,87
Gendarme II: $895.970,77
De esta manera, en septiembre el haber correspondiente al rango de Gendarme se ubica en $985.567,87, mientras que Gendarme II percibirá $895.970,77.
Aumento escalonado: cuánto cobrarán en octubre
La actualización continuará durante los meses siguientes. En octubre de 2026, los haberes serán:
Comandante General: $3.376.187,99
Comandante Mayor: $3.073.495,28
Comandante Principal: $2.759.160,55
Comandante: $2.270.195,37
Segundo Comandante: $1.862.724,40
Primer Alférez: $1.571.673,74
Alférez: $1.396.174,86
Subalférez: $1.269.249,88
Suboficial Mayor: $1.964.050,69
Suboficial Principal: $1.777.421,54
Sargento Ayudante: $1.615.837,78
Sargento Primero: $1.468.943,39
Sargento: $1.335.403,09
Cabo Primero: $1.214.002,84
Cabo: $1.103.633,87
Gendarme: $1.003.308,09
Gendarme II: $912.098,25
Cuánto cobrarán los gendarmes en noviembre 2026
En noviembre se aplicará otro tramo de la actualización. La escala quedará conformada de la siguiente manera:
Comandante General: $3.430.207
Comandante Mayor: $3.122.671,20
Comandante Principal: $2.803.307,11
Comandante: $2.306.518,49
Segundo Comandante: $1.892.527,99
Primer Alférez: $1.596.820,52
Alférez: $1.418.513,66
Subalférez: $1.289.557,88
Suboficial Mayor: $1.995.475,50
Suboficial Principal: $1.805.860,28
Sargento Ayudante: $1.641.691,18
Sargento Primero: $1.492.446,49
Sargento: $1.356.769,54
Cabo Primero: $1.233.426,89
Cabo: $1.121.297,09
Gendarme: $1.019.361,02
Gendarme II: $926.691,82
Cuánto cobrará un gendarme en diciembre 2026
El último tramo previsto llevará los haberes a los siguientes valores:
Comandante General: $3.481.660,10
Comandante Mayor: $3.169.511,27
Comandante Principal: $2.845.356,72
Comandante: $2.341.116,27
Segundo Comandante: $1.920.915,91
Primer Alférez: $1.620.772,82
Alférez: $1.439.791,37
Subalférez: $1.308.901,25
Suboficial Mayor: $2.025.407,63
Suboficial Principal: $1.832.948,18
Sargento Ayudante: $1.666.316,55
Sargento Primero: $1.514.833,18
Sargento: $1.377.121,08
Cabo Primero: $1.251.928,29
Cabo: $1.138.116,55
Gendarme: $1.034.651,44
Gendarme II: $940.592,20
Qué pasa con los suplementos de Gendarmería
Además de la actualización de los haberes, la resolución contempla cambios en suplementos y compensaciones destinados a personal que cumple funciones específicas.
Uno de los principales puntos es la ampliación del alcance del suplemento D.E.O., que permitirá que más efectivos afectados a determinados operativos puedan acceder al adicional.
El objetivo oficial es reconocer las condiciones particulares de quienes cumplen tareas operativas, especialmente en destinos alejados de los grandes centros urbanos y en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
Cómo queda la escala salarial de Gendarmería hacia fin de año
La actualización será progresiva entre septiembre y diciembre. El Comandante General pasará de $3.316.491,15 en septiembre a $3.481.660,10 en diciembre, mientras que un Gendarme pasará de $985.567,87 a $1.034.651,44.
En el caso de Gendarme II, el haber mensual llegará a $940.592,20 en diciembre. Así, al finalizar el esquema previsto, prácticamente toda la escala quedará por encima del millón de pesos, aunque ese rango seguirá por debajo de ese nivel.
La actualización forma parte del paquete de medidas salariales dispuesto para las fuerzas federales de seguridad y busca recomponer los ingresos del personal de Gendarmería durante el segundo semestre de 2026.