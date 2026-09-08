La desgarradora despedida de una mujer y su perro: “Me voy a un geriátrico y no puedo llevarlo”

Durante ocho años, Teddy fue mucho más que una mascota para Margaret Elaine Foster. Desde que llegó a su vida con apenas diez semanas, el perro se convirtió en su compañero inseparable. Pero el deterioro de la salud de la mujer, de 76 años, la llevó a tomar una decisión que nunca había imaginado: dejarlo en un refugio para poder ingresar a una residencia para adultos mayores.