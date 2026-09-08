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La desgarradora despedida de una mujer y su perro: “Me voy a un geriátrico y no puedo llevarlo”

Margaret tuvo que dejar a Teddy en un refugio al ingresar a una residencia para adultos mayores. Su despedida emocionó a cientos de personas y muchas se solidarizacón con ambos.

Una mujer tuvo que dejar a su perro en un refugio y su despedida se volvió viral
Una mujer tuvo que dejar a su perro en un refugio y su despedida se volvió viral Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Margaret Foster (76) debió entregar a su perro Teddy a un refugio en Kentucky este mes, porque la residencia para adultos a la que ingresa por salud no admite animales.
  • La mujer y su familia buscaron durante dos semanas un hogar para el animal, pero al no conseguirlo lo llevó al refugio con sus pertenencias y una emotiva carta con sus hábitos.
  • La difusión del caso en redes sociales multiplicó las ofertas de adopción para Teddy y abrió la posibilidad de un futuro reencuentro con su dueña.
Resumen generado con IA

Durante ocho años, Teddy fue mucho más que una mascota para Margaret Elaine Foster. Desde que llegó a su vida con apenas diez semanas, el perro se convirtió en su compañero inseparable. Pero el deterioro de la salud de la mujer, de 76 años, la llevó a tomar una decisión que nunca había imaginado: dejarlo en un refugio para poder ingresar a una residencia para adultos mayores.

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La historia ocurrió en Lexington, Kentucky, Estados Unidos, y fue compartida por el refugio que recibió a Teddy. El relato de la separación rápidamente generó una ola de solidaridad en redes sociales.

Margaret necesitaba encontrar un lugar donde pudiera recibir asistencia y, junto con su hija y su yerno, visitó tres establecimientos. Finalmente encontró uno que le resultaba cómodo, estaba cerca de la casa de su hija y contaba con las condiciones que buscaba. Sin embargo, había un problema: la residencia no permitía animales.

Margaret hizo todo lo posible para encontrarle un hogar a Teddy

Antes de recurrir al refugio, Margaret intentó durante aproximadamente dos semanas encontrar a alguien que pudiera hacerse cargo de su perro. Ella llamó a familiares y conocidos. Su hija preguntó entre los vecinos y su yerno hizo lo mismo con sus compañeros de trabajo. Pero nadie podía asumir la responsabilidad de cuidar a Teddy.

Ante la falta de alternativas, Margaret decidió llevarlo al refugio un miércoles por la mañana. Para que Teddy conservara algunas de las cosas que conocía, llevó su cama, su plato de comida y una bolsa con sus golosinas favoritas. También escribió una nota a mano para quienes fueran a hacerse cargo de él.

En el mensaje explicó qué cosas disfrutaba el perro, qué situaciones le provocaban miedo y cuáles eran algunos de sus hábitos. Entre ellos, había uno muy particular: Teddy necesitaba una manta para dormir incluso durante el verano. También disfrutaba pasar las tardes cerca de una ventana.

El momento de la despedida que conmovió a todos

La escena más difícil ocurrió cuando Margaret tuvo que completar la documentación para entregar formalmente a Teddy al refugio. Mientras firmaba los papeles, el perro permaneció junto a sus piernas y apoyó sus patas delanteras alrededor de uno de sus tobillos.

Cuando terminó con los trámites, Margaret se levantó de la silla y, pese a las dificultades físicas que atravesaba, volvió a sentarse en el piso para abrazarlo. Abrazó a Teddy durante varios minutos y antes de marcharse le susurró unas palabras al oído. Después entregó la correa a los responsables del refugio y caminó hacia la salida.

“No para de decir que lo siente”: el dolor de Margaret tras separarse

Horas más tarde, la hija de Margaret se comunicó con el refugio para saber cómo se encontraba Teddy. Pero durante esa conversación también contó cómo había quedado su madre después de la despedida.

“Mamá no dejó de llorar desde que llegó a casa. No para de decir que lo siente. Como si tuviera algo por lo que pedir perdón”, relató. Desde el refugio intentaron llevar tranquilidad y le aseguraron que Teddy estaba seguro, abrigado y que había comido con normalidad.

Pero la historia todavía tendría un giro inesperado. Después de que el refugio publicara el caso en redes sociales, numerosas personas se ofrecieron para adoptar a Teddy. La repercusión también abrió una posibilidad que parecía difícil de concretar: que Margaret pudiera volver a reencontrarse con su compañero de los últimos ocho años.

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