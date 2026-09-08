Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro: tras brillar en el Mundial, fue incluido en la lista de 30 candidatos

La vigencia del capitán argentino encuentra pocos precedentes en la historia del deporte. Desde su estreno en la nómina en 2006 —cuando tenía apenas 19 años y culminó en la 20ª colocación—, solo faltó entre los seleccionados en las ediciones de 2022 y 2024, además del paréntesis de 2020 a raíz de la pandemia. Su última conquista, alcanzada en 2023 ya vistiendo los colores del Inter Miami tras la gloria de Qatar, lo vio superar con amplitud a Erling Haaland y Kylian Mbappé. El ganador de esta nueva edición surgirá del veredicto de un jurado de 100 periodistas especializados de las naciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, quienes elegirán a los mejores exponentes de la temporada.