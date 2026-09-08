Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro: tras brillar en el Mundial, fue incluido en la lista de 30 candidatos
La "Pulga" integra la nómina de finalistas de France Football junto a Lautaro Martínez, mientras que "Dibu" Martínez competirá por el Trofeo Yashin. La ceremonia se celebrará el 26 de octubre en Londres, por primera vez fuera de Francia.
Resumen para apurados
- Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro 2026 por France Football tras su rol en el Mundial; competirá el 26 de octubre en la histórica gala que se celebrará en Londres.
- El capitán argentino vuelve a los 30 nominados junto a Lautaro y Dibu Martínez. Con 17 candidaturas en su haber, ostenta el récord histórico tras ganar ocho galardones.
- De ganar ante el jurado de periodistas de FIFA, Messi logrará su noveno trofeo y ampliará una hegemonía deportiva única en la primera ceremonia celebrada fuera de Francia.
Tras dos años de ausencia en la lista de candidatos, y luego de su destacada actuación como líder de la selección argentina en la última Copa del Mundo, Lionel Messi fue nominado oficialmente al Balón de Oro 2026. La entrega del galardón individual más prestigioso del fútbol, otorgado anualmente por la revista France Football, tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres. Se tratará de la 70ª edición del certamen y la primera vez en la historia que la ceremonia se lleve a cabo fuera de territorio francés, un traslado especial concebido como homenaje a Stanley Matthews, el atacante inglés que inauguró el palmarés del trofeo en 1956.
El protagonismo argentino en la gala británica no se limitará a la figura de la "Pulga". Lautaro Martínez también forma parte de la lista de los 30 candidatos al mejor futbolista de la temporada, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez buscará quedarse una vez más con el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del planeta. Para Messi, esta mención significa su 17ª nominación a lo largo de una trayectoria de casi dos décadas en la máxima consideración internacional, consolidando un récord inigualable: es el máximo ganador histórico con ocho consagraciones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) y acumula catorce podios, sumando cinco segundos puestos y un tercer lugar.
La vigencia del capitán argentino encuentra pocos precedentes en la historia del deporte. Desde su estreno en la nómina en 2006 —cuando tenía apenas 19 años y culminó en la 20ª colocación—, solo faltó entre los seleccionados en las ediciones de 2022 y 2024, además del paréntesis de 2020 a raíz de la pandemia. Su última conquista, alcanzada en 2023 ya vistiendo los colores del Inter Miami tras la gloria de Qatar, lo vio superar con amplitud a Erling Haaland y Kylian Mbappé. El ganador de esta nueva edición surgirá del veredicto de un jurado de 100 periodistas especializados de las naciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, quienes elegirán a los mejores exponentes de la temporada.