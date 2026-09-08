Jaldo discrepó con Alfaro, respaldó la candidatura de Chahla y advirtió a "quienes no acaten esta decisión"
Resumen para apurados
- En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo respaldó la postulación de Rossana Chahla en la Capital y advirtió al PJ local tras las críticas del opositor Germán Alfaro.
- El cruce surgió luego de que Alfaro afirmara que el oficialismo perdería con Chahla. Jaldo defendió su gestión y reiteró su desafío político al senador Juan Manzur.
- La definición consolida a Chahla para futuros comicios y profundiza la interna en el peronismo tucumano ante posibles sanciones a quienes no acaten la línea oficial.
El gobernador Osvaldo Jaldo consideró que el vaticinio de Germán Alfaro sobre una eventual derrota de la intendenta Rossana Chahla en las próximas elecciones representa "una opinión", pero advirtió que no coincide con los dichos del líder del PJS. Además de calificar a la médica como "la mejor candidata de todos los espacios políticos", el tranqueño reiteró que quienes integran el frente oficialista "van a tener que acompañar" a la jefa municipal. Además, renovó el desafío al senador nacional Juan Manzur: "lo espero el 9 de mayo del 2027 en las urnas".
El titular del Poder Ejecutivo (PE) realizó estas declaraciones acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien también avaló la postulación de Chahla, en el marco de un recorrido por la obra del nuevo Registro Civil de la Provincia, situado en calle 24 de Septiembre al 800.
El principal tema de consulta en la rueda de prensa fue la respuesta que dio Alfaro ante una pregunta de LG Play este lunes sobre la definición de la intendenta para buscar un nuevo mandato. "Si es ella (la candidata), se pierde", aseveró el dirigente de Villa Amalia, cuyo espacio, el PJS, integra el frente oficialista que lidera Jaldo.
"Hay que ser respetuosos con las declaraciones que se hacen, pero no quiere decir que uno coincida", indicó el tranqueño sobre estos dichos. Y dejó en claro que "bajo ningún punto de vista" está de de acuerdo con Alfaro. "Yo considero que la doctora Rossana Chahla es la mejor candidata que llevamos a intendenta de San Miguel de Tucumán. No solo del Partido Justicialista, sino de todos los espacios políticos. No tengo dudas de que el 9 de mayo va a tener un triunfo contundente", sostuvo el mandatario.
A la vez, reivindicó a la médica como "la única" postulante del PJ para ese cargo, y añadió una frase clara al respecto: "todos los que estén en nuestro proyecto tienen que acompañar a Chahla, porque así lo ha decidido el Partido Justicialista. Y todos los que estén o aspiren a estar en este proyecto político van a tener que acompañarla como candidata", enfatizó Jaldo.
Cuando le consultaron sobre si Alfaro integra el frente oficialista, añadió que "hay que preguntarle a él". Y reiteró que "la doctora Chahla es la mejor de todos los espacios". "Y no tengo dudas de que el pueblo tucumano la va a acompañar para que siga conduciendo los destinos de la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán", afirmó.
Luego, contó que no tuvo oportunidad de hablar con el líder del PJS, aunque "seguramente tendré algún diálogo". "Son opiniones", afirmó ante un nuevo interrogante sobre los dichos de Alfaro. En esa línea, sostuvo que "el 9 de mayo a la noche, cuando ya estemos con el escrutinio, me van a terminar dando la razón, porque sin dudas la mayoría de los vecinos de San Miguel de Tucumán se van a inclinar por la candidatura de la intendenta". Y, respecto al apoyo a Chahla, añadió: "el que no acate este tipo de decisión, tendrá que tomar alguna otra decisión".
Contra su antecesor
Jaldo sí evitó profundizar respecto a los dichos de Manzur, quien había señalado que el presidente Javier Milei tiene "dos candidatos" en Tucumán, en alusión al propio tranqueño y al líder de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán.
"No le voy a contestar absolutamente nada al senador. Simplemente voy a reiterar que quiero verlo el 9 de mayo de 2027 en las urnas compitiendo con Osvaldo Jaldo. Ojalá no se baje a mitad del camino", desafió.
Contestó luego con tono irónico la publicación del diputado manzurista Pablo Yedlin con un caniche. "¿Quién no tiene una mascota? Habría que ver si el caniche se llama Pablo o cómo es el nombre. Pero para mí es normal (la foto)", añadió.
"Una gestión superadora"
El vicegobernador Acevedo, a su turno, también se refirió a los dichos de Alfaro ante la prensa. "Coincido con el gobernador y lo ratifico más todavía: Rossana Chahla ya ganó la Intendencia de la Capital en las elecciones pasadas y está realizando una gestión que es superadora. Al igual que el gobernador Jaldo, no descuidó la obra pública. Tenemos, con la gestión de Chahla, muchos espacios públicos recuperados, un presupuesto participativo que es ejemplo de gestión. Creo que los ciudadanos de San Miguel de Tucumán, si la respaldaron antes, con la gestión que está realizando Rossana, la volverán a respaldar. Para mí la intendenta es la mejor candidata que tenemos", agregó el presidente de la Legislatura.