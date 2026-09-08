Jaldo discrepó con Alfaro, respaldó la candidatura de Chahla y advirtió a "quienes no acaten esta decisión"

"Una gestión superadora"

El vicegobernador Acevedo, a su turno, también se refirió a los dichos de Alfaro ante la prensa. "Coincido con el gobernador y lo ratifico más todavía: Rossana Chahla ya ganó la Intendencia de la Capital en las elecciones pasadas y está realizando una gestión que es superadora. Al igual que el gobernador Jaldo, no descuidó la obra pública. Tenemos, con la gestión de Chahla, muchos espacios públicos recuperados, un presupuesto participativo que es ejemplo de gestión. Creo que los ciudadanos de San Miguel de Tucumán, si la respaldaron antes, con la gestión que está realizando Rossana, la volverán a respaldar. Para mí la intendenta es la mejor candidata que tenemos", agregó el presidente de la Legislatura.