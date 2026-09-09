Una semana de entradas a $5.000: cuándo es la Fiesta del Cine y qué salas de Tucumán participan

Resumen para apurados
- Del 10 al 16 de septiembre, cines de todo el país y de Tucumán ofrecerán entradas a $5.000 por la Fiesta del Cine 2026 para incentivar la concurrencia del público.
- En su sexta edición, la propuesta abarca funciones tradicionales y formatos especiales a $10.000, con venta habilitada en boleterías físicas y plataformas web de las cadenas.
- El evento busca reactivar el consumo cultural en la provincia y facilitar el acceso al entretenimiento, anticipando una alta demanda de reservas durante toda la semana.
Septiembre trae una oportunidad para quienes tienen una película pendiente, quieren volver a la pantalla grande o buscan un plan para compartir con amigos. Del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre se realizará la Fiesta del Cine 2026, con entradas a precios promocionales en salas de todo el país.
La sexta edición reunirá estrenos, películas que todavía siguen en cartelera y clásicos que volverán a proyectarse por tiempo limitado. También habrá promociones en combos de pochoclos y bebidas, de acuerdo con las condiciones de cada complejo.
Cuánto salen las entradas
Durante la semana de la Fiesta del Cine, las entradas para funciones 2D, 3D, XD y Comfort tendrán un valor de $5.000.
Para los formatos especiales, como 4D, D-Box y Premier, el precio será de $10.000. Los valores pueden variar según las características de cada complejo.
Qué salas de Tucumán participan
En Tucumán, la promoción alcanza a tres cadenas que figuran en el listado nacional de la edición 2026:
- Cinemacenter
- Atlas Cines
- Sunstar Cinemas
Las tres aparecen entre las cadenas y salas adheridas a la Fiesta del Cine de este año. La cartelera, los horarios y los formatos disponibles dependerán de cada complejo.
Cómo comprar las entradas
Las entradas podrán adquirirse por internet, a través de los sitios web de las cadenas adheridas, o directamente en las boleterías de los complejos.
Para comprar online habrá que seleccionar la película, la sala, la fecha y el horario de la función. Como durante la semana promocional suele aumentar la demanda, se recomienda revisar la cartelera con anticipación y reservar las localidades.
Una semana para volver al cine
La propuesta se extenderá durante siete días y permitirá acceder a distintos títulos por un precio promocional. Entre estrenos, películas que continúan en cartelera y clásicos que regresan, la cartelera tendrá opciones para distintos gustos.
Para quienes venían postergando una salida al cine, esta puede ser una buena semana para elegir película, organizar el plan y volver a las butacas. Del 10 al 16 de septiembre, la pantalla grande tiene una cita con los tucumanos.