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Una semana de entradas a $5.000: cuándo es la Fiesta del Cine y qué salas de Tucumán participan

Del 10 al 16 de septiembre, habrá precios promocionales para funciones en distintos formatos. También regresarán estrenos, películas que siguen en cartelera y algunos clásicos.

CINE A MITAD DE PRECIO. La promoción llega con funciones 2D, 3D y formatos especiales a precios reducidos.
CINE A MITAD DE PRECIO. La promoción llega con funciones 2D, 3D y formatos especiales a precios reducidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Del 10 al 16 de septiembre, cines de todo el país y de Tucumán ofrecerán entradas a $5.000 por la Fiesta del Cine 2026 para incentivar la concurrencia del público.
  • En su sexta edición, la propuesta abarca funciones tradicionales y formatos especiales a $10.000, con venta habilitada en boleterías físicas y plataformas web de las cadenas.
  • El evento busca reactivar el consumo cultural en la provincia y facilitar el acceso al entretenimiento, anticipando una alta demanda de reservas durante toda la semana.
Resumen generado con IA

Septiembre trae una oportunidad para quienes tienen una película pendiente, quieren volver a la pantalla grande o buscan un plan para compartir con amigos. Del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre se realizará la Fiesta del Cine 2026, con entradas a precios promocionales en salas de todo el país.

La sexta edición reunirá estrenos, películas que todavía siguen en cartelera y clásicos que volverán a proyectarse por tiempo limitado. También habrá promociones en combos de pochoclos y bebidas, de acuerdo con las condiciones de cada complejo.

Cuánto salen las entradas

Durante la semana de la Fiesta del Cine, las entradas para funciones 2D, 3D, XD y Comfort tendrán un valor de $5.000.

Para los formatos especiales, como 4D, D-Box y Premier, el precio será de $10.000. Los valores pueden variar según las características de cada complejo.

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Qué salas de Tucumán participan

En Tucumán, la promoción alcanza a tres cadenas que figuran en el listado nacional de la edición 2026:

- Cinemacenter

- Atlas Cines

- Sunstar Cinemas

Las tres aparecen entre las cadenas y salas adheridas a la Fiesta del Cine de este año. La cartelera, los horarios y los formatos disponibles dependerán de cada complejo.

FIESTA DEL CINE. La sexta edición se extenderá durante siete días y permitirá acceder a películas de estreno, clásicos y títulos que siguen en cartelera. FIESTA DEL CINE. La sexta edición se extenderá durante siete días y permitirá acceder a películas de estreno, clásicos y títulos que siguen en cartelera.

Cómo comprar las entradas

Las entradas podrán adquirirse por internet, a través de los sitios web de las cadenas adheridas, o directamente en las boleterías de los complejos.

Para comprar online habrá que seleccionar la película, la sala, la fecha y el horario de la función. Como durante la semana promocional suele aumentar la demanda, se recomienda revisar la cartelera con anticipación y reservar las localidades.

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Una semana para volver al cine

La propuesta se extenderá durante siete días y permitirá acceder a distintos títulos por un precio promocional. Entre estrenos, películas que continúan en cartelera y clásicos que regresan, la cartelera tendrá opciones para distintos gustos.

Para quienes venían postergando una salida al cine, esta puede ser una buena semana para elegir película, organizar el plan y volver a las butacas. Del 10 al 16 de septiembre, la pantalla grande tiene una cita con los tucumanos.

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