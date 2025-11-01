La Plataforma de Cine Tucumano abre su primera convocatoria a realizadores locales

Cómo formar parte

Los interesados deben completar un formulario de inscripción donde adjuntarán el link de descarga del material, la ficha técnica, la sinopsis, el afiche oficial y la autorización de los autores. También es necesario presentar copia de la inscripción en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para garantizar la legalidad de la exhibición. Los formularios de inscripción están disponibles en este enlace: forms.gle/gdQ6fTwMmds3j3qL9 El plazo para postular proyectos vence el domingo 23 de noviembre de 2025.