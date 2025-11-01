La Plataforma de Cine Tucumano abre su primera convocatoria a realizadores locales

La primera convocatoria de la Plataforma de Cine Tucumano abre una oportunidad única para realizadores locales. Mediante el sitio web cinetucumano.com.ar, que estará disponible desde diciembre de 2025, el público podrá acceder de forma gratuita a series, cortometrajes y largometrajes producidos en la provincia.
La iniciativa es impulsada por el Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán (CAAT) en el ámbito de la Ley 9.578 para visibilizar obras representativas de la identidad cultural tucumana. Las producciones pueden ser de ficción, documental o animación, siempre que cumplan con los criterios de calidad técnica y artística, relevancia local, diversidad y derechos de exhibición.
Con esta plataforma, Tucumán se suma a la tendencia digital de exhibición de cine regional, y ofrece a jóvenes y creadores audiovisuales emergentes un espacio para que su trabajo se divulgue de manera libre.
Cómo formar parte
Los interesados deben completar un formulario de inscripción donde adjuntarán el link de descarga del material, la ficha técnica, la sinopsis, el afiche oficial y la autorización de los autores. También es necesario presentar copia de la inscripción en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para garantizar la legalidad de la exhibición. Los formularios de inscripción están disponibles en este enlace: forms.gle/gdQ6fTwMmds3j3qL9 El plazo para postular proyectos vence el domingo 23 de noviembre de 2025.
Cada obra seleccionada permanecerá en la plataforma entre seis y doce meses, según lo determine el CAAT. La curaduría y difusión de las producciones estará a cargo del Consejo, que publicará las listas finales y los criterios de selección en sus redes y medios institucionales.
El público podrá acceder al contenido sin necesidad de suscripción ni pago alguno, mientras que los autores conservarán los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras. La inscripción también implica la declaración jurada de contar con los derechos necesarios para su exhibición, lo que protege al Gobierno de Tucumán y al CAAT frente a reclamos de terceros.