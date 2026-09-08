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Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: qué revelaron las pericias

La fiscalía de San Isidro dictaminó que el deceso de la periodista ocurrió debido a un accidente vial fortuito el pasado 26 de junio.

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: qué revelaron las pericias
Fuente: Infobae
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La fiscalía de San Isidro cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais tras confirmar que el choque con un tren el 26 de junio fue un accidente vial fortuito sin terceros.
  • Cámaras viales mostraron que Pais cruzó con barreras bajas y fue embestida por el tren. Las pericias descartaron fallas del auto y consumo de alcohol o drogas.
  • El expediente quedó archivado oficialmente al descartar la intervención de terceros, poniendo fin a la investigación penal sobre el trágico siniestro de la periodista.
Resumen generado con IA

Carolina Asprella, fiscal de San Isidro, resolvió dar por concluida la causa penal sobre el fallecimiento de la periodista Ernestina Pais. El episodio de su muerte ocurrió el pasado veintiséis de junio, cuando una formación ferroviaria embistió su vehículo en un cruce vial de la localidad bonaerense. La funcionaria tomó esta determinación tras recabar múltiples informes técnicos que descartaron hipótesis delictivas externas.

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Los peritajes mecánicos descartaron fallas en el automóvil Honda City que conducía la víctima durante la tarde del choque. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron que la conductora intentó esquivar las barreras bajas en una maniobra diagonal antes del impacto. Con estas certezas, la justicia ratificó la teoría del siniestro vial fortuito como la única explicación del deceso.

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Las pruebas clave del caso

La justicia basó su conclusión definitiva en una serie de registros fílmicos municipales y pericias accidentológicas. En esos videos quedó filmado el momento exacto donde el rodado cruza en sentido oblicuo esquivando las vallas bajas. La reconstrucción determinó que Ernestina Pais "murió producto de un accidente" vial al ser embestida por la formación ferroviaria.

Los estudios mecánicos de la última pericia confirmaron la inexistencia de anomalías o desperfectos técnicos en el coche. Asimismo, los análisis biológicos complementarios arrojaron resultados negativos respecto al consumo de alcohol o estupefacientes. El expediente quedó archivado de manera oficial tras descartar definitivamente la intervención de terceras personas en el suceso.

El resultado de la autopsia médica

Los médicos forenses determinaron que la presentadora perdió la vida a causa de un "traumatismo de cráneo grave" ocasionado por la colisión. Los expertos detallaron que el impacto directo del ferrocarril destrozó el lateral izquierdo del automóvil. Los peritos también detectaron una lesión hepática severa debido a la violencia extrema del siniestro.

Además, el reporte médico legal constató que sufrió una "contusión esplénica" como consecuencia del fuerte golpe abdominal. Esta herida en el bazo suele manifestarse con regularidad durante este tipo de colisiones vehiculares. La periodista Bárbara Villar informó que la recolección de muestras de ADN, sangre y orina completó el protocolo forense obligatorio.

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