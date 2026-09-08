Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: qué revelaron las pericias

Los peritajes mecánicos descartaron fallas en el automóvil Honda City que conducía la víctima durante la tarde del choque. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron que la conductora intentó esquivar las barreras bajas en una maniobra diagonal antes del impacto. Con estas certezas, la justicia ratificó la teoría del siniestro vial fortuito como la única explicación del deceso.