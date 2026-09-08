"Sabíamos que iba a llegar, pero es fuerte": Lautaro Martínez reveló la charla que tuvo con Messi tras su adiós de la Selección
En la antesala del debut por Champions League frente al Real Madrid, el capitán del Inter relató cómo vivió el plantel la despedida de la "Pulga", respaldó a Julián Álvarez tras los vaivenes de su pase y palpitó el choque europeo ante el equipo de José Mourinho.
Resumen para apurados
- Lautaro Martínez reveló en Milán su íntima charla con Lionel Messi tras el retiro del astro de la Selección, agradeciéndole por su liderazgo histórico y ejemplo de superación.
- A una semana del anuncio que sacudió al fútbol mundial, el delantero del Inter expresó la conmoción del plantel argentino y recordó el valor de no rendirse nunca ante la adversidad.
- Sin Messi, la Albiceleste inicia una transición generacional con Martínez como referente, mientras el atacante asume el desafío de liderar al Inter en la UEFA Champions League.
A una semana del anuncio oficial que sacudió al fútbol mundial, el impacto por el retiro de Lionel Messi de la selección argentina sigue marcando el pulso de las grandes figuras de la "Albiceleste". En la conferencia de prensa previa al choque entre Inter de Milán y Real Madrid por la jornada inaugural de la UEFA Champions League, Lautaro Martínez compartió la conmoción que generó la noticia dentro del plantel y reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con el astro rosarino.
"Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa "Leo" para la Selección y para nuestro país. Tuve la posibilidad de hablar con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo. Pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca; eso me lo llevo conmigo", confesó el "Toro", quien tras la cita mundialista de 2026 quedó en soledad como el cuarto máximo goleador histórico del seleccionado con 40 conquistas en 84 presentaciones. En la misma línea del emotivo texto que le dedicó en redes sociales, el delantero bahiense remarcó que la mayor huella de Messi trasciende las estadísticas: "Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años: a no rendirnos, a seguir intentando tras cada golpe y a trabajar en silencio".
En cuanto al desafío inmediato que afrontará este martes en el plano europeo, el atacante palpitó el estreno en la Fase Liga frente al conjunto merengue, ahora conducido tácticamente por José Mourinho. Con el recuerdo latente de las conquistas del técnico luso en Milán, Martínez asumió la responsabilidad de conducir a su equipo en busca de la corona: "Soñar soñamos todos. Obsesión no es, pero la Champions claro que es un objetivo; lo digo desde que llegué. Nos enfrentamos a un gran equipo y a un DT con títulos importantes en nuestro club, pero tenemos nuestras armas, estamos creciendo como grupo y llegamos muy bien preparados".