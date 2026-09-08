"Sabíamos que iba a llegar, pero es fuerte": Lautaro Martínez reveló la charla que tuvo con Messi tras su adiós de la Selección

"Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa "Leo" para la Selección y para nuestro país. Tuve la posibilidad de hablar con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo. Pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca; eso me lo llevo conmigo", confesó el "Toro", quien tras la cita mundialista de 2026 quedó en soledad como el cuarto máximo goleador histórico del seleccionado con 40 conquistas en 84 presentaciones. En la misma línea del emotivo texto que le dedicó en redes sociales, el delantero bahiense remarcó que la mayor huella de Messi trasciende las estadísticas: "Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años: a no rendirnos, a seguir intentando tras cada golpe y a trabajar en silencio".