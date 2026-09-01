“Va a ser difícil que siga en la Selección”: Paredes puso en duda su futuro tras el retiro de Messi

Leandro Paredes volvió a dejar abierta una pregunta que hasta hace poco parecía lejana: cuánto tiempo más seguirá vistiendo la camiseta de la selección argentina. El mediocampista y capitán de Boca se refirió al retiro de Lionel Messi de la "Albiceleste" y reconoció que esa decisión, sumada a la dura sanción que recibió de FIFA, también lo obliga a pensar en su propio futuro.