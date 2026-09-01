Mundial 2026

“Va a ser difícil que siga en la Selección”: Paredes puso en duda su futuro tras el retiro de Messi

El capitán de Boca habló del impacto de la despedida del "10" y reconoció que también analiza su continuidad en la "Albiceleste".

INCERTIDUMBRE. Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi y en medio de la sanción que recibió de FIFA.
INCERTIDUMBRE. Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi y en medio de la sanción que recibió de FIFA.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes puso en duda su futuro en la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi y una dura sanción impuesta recientemente por la FIFA.
  • La FIFA le aplicó 10 partidos de suspensión por incidentes en la final ante España, una sanción que la AFA busca apelar mientras el jugador evalúa su ciclo.
  • Su posible salida aceleraría la renovación generacional del plantel albiceleste, mientras el mediocampista concentra su presente competitivo en Boca Juniors.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes volvió a dejar abierta una pregunta que hasta hace poco parecía lejana: cuánto tiempo más seguirá vistiendo la camiseta de la selección argentina. El mediocampista y capitán de Boca se refirió al retiro de Lionel Messi de la "Albiceleste" y reconoció que esa decisión, sumada a la dura sanción que recibió de FIFA, también lo obliga a pensar en su propio futuro.

“Va a ser difícil que yo siga en la Selección. Por todo: por lo que dije en su momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo... Va a ser difícil que siga todo funcionando igual”, admitió Paredes en rueda de prensa.

El volante, de 32 años, también confirmó que todavía no habló formalmente con el entrenador sobre su continuidad. “No lo hablé con el entrenador, pero lo hablaremos y veremos la decisión que tome”, explicó.

El impacto por el retiro de Messi

Paredes calificó como “durísima” la noticia del retiro de Messi y reconoció que, aunque el plantel ya imaginaba desde el Mundial que la despedida podía estar cerca, nadie estaba realmente preparado para ese momento.

“Siempre queremos jugar con él, tenerlo al lado, pero tomó una decisión que no queríamos que llegue. Habíamos hablado en los últimos días del Mundial que seguramente la final era su último partido, pero igual no estábamos preparados para eso por lo que significa él para nosotros”, sostuvo.

Además, destacó el legado que deja el rosarino en la Selección. “El legado de él va a quedar para siempre por lo que dejó, por no rendirse nunca y por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen”, afirmó.

La sanción que condiciona su futuro

La continuidad de Paredes también está atravesada por la sanción que le impuso FIFA tras los incidentes ocurridos luego de la final del Mundial frente a España. El organismo le aplicó 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por la pelea que protagonizó con Eric García y Gavi durante los festejos del seleccionado español.

La AFA analiza apelar la medida, aunque, mientras tanto, el castigo deja al mediocampista ante la posibilidad de perderse una parte importante de los próximos compromisos de la Selección.

En ese contexto, el retiro de Messi aparece como otro factor que puede acelerar una decisión personal que Paredes todavía no comunicó de manera definitiva.

Mientras tanto, su atención inmediata estará puesta en Boca. Este miércoles, desde las 21.15, el “Xeneize” enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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