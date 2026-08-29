El olor corporal podría revelar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

Investigadores de universidades del Reino Unido, entre ellas las de Edimburgo y Manchester, analizan los cambios que se producen en los olores corporales y su relación con distintas patologías. El interés científico surgió, en parte, a partir de una observación realizada por una enfermera escocesa que detectó un cambio en el olor de su marido años antes de que fuera diagnosticado con Parkinson.