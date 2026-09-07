Cuánto gana una niñera por trabajar cuatro horas por día en septiembre

A este cálculo debe sumarse la incorporación progresiva de la suma extraordinaria correspondiente a agosto. Para quienes trabajan 16 horas semanales o más, como ocurre con una jornada de cuatro horas diarias de lunes a viernes, el monto extraordinario de agosto fue de $20.000 y se incorpora progresivamente al salario básico: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.