Cuánto gana una niñera por trabajar cuatro horas por día en septiembre

Resumen para apurados
- En Argentina, las niñeras que trabajan cuatro horas diarias cobrarán un mínimo de $373.362 en septiembre, tras la nueva escala oficial de la Comisión de Casas Particulares.
- El cálculo surge de un valor de $4.185,94 por hora para la categoría de cuidado de personas, al que se suma un adicional extraordinario de $5.000 correspondiente al mes de agosto.
- El esquema prevé nuevos aumentos mensuales hasta fin de año (1,7% en octubre y 1,6% en noviembre y diciembre), consolidando la actualización salarial del sector doméstico.
La nueva escala salarial para el personal de casas particulares ya está vigente y establece cuánto deben cobrar las trabajadoras que realizan tareas de asistencia y cuidado de personas, una categoría que incluye a las niñeras. Los nuevos valores rigen durante septiembre y fueron establecidos por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
Para calcular cuánto gana una niñera que trabaja cuatro horas por día, hay que tomar el valor mínimo de la hora correspondiente a la categoría de asistencia y cuidado de personas y multiplicarlo por la cantidad de horas trabajadas.
En el caso de una trabajadora con retiro, el valor mínimo establecido para septiembre es de $4.185,94 por hora. Si trabaja cuatro horas diarias de lunes a viernes, el cálculo semanal es: $4.185,94 × 4 horas × 5 días = $83.718,80 por semana.
Cuánto gana una niñera por 4 horas diarias durante septiembre
Septiembre de 2026 tiene 22 días hábiles de lunes a viernes. Por lo tanto, una niñera que trabaje cuatro horas por día durante esos días cumplirá un total de 88 horas en el mes. El cálculo del salario mínimo correspondiente es: $4.185,94 × 88 horas = $368.362,72.
Por lo tanto, una niñera con retiro que trabaje cuatro horas por día, de lunes a viernes, puede cobrar como mínimo $368.362,72 por las horas trabajadas durante septiembre, de acuerdo con el valor horario establecido para la categoría de asistencia y cuidado de personas.
A este cálculo debe sumarse la incorporación progresiva de la suma extraordinaria correspondiente a agosto. Para quienes trabajan 16 horas semanales o más, como ocurre con una jornada de cuatro horas diarias de lunes a viernes, el monto extraordinario de agosto fue de $20.000 y se incorpora progresivamente al salario básico: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.
De esta manera, en septiembre se incorporan $5.000 al salario básico de este grupo. Así, considerando ese adicional, el monto de referencia para septiembre asciende a: $368.362,72 + $5.000 = $373.362,72.
Cuánto cobra una niñera por hora en septiembre
La escala salarial establece para la categoría de asistencia y cuidado de personas:
- Con retiro: $4.185,94 por hora.
- Sin retiro: $4.641,90 por hora.
Cuánto cobra una niñera por 4 horas semanales
No debe confundirse una jornada de cuatro horas por día con una de cuatro horas semanales. Si una trabajadora de asistencia y cuidado de personas presta servicios solamente cuatro horas por semana, el mínimo con retiro es de $16.743,76 semanales.
En cambio, una niñera que trabaja cuatro horas diarias de lunes a viernes cumple 20 horas semanales, por lo que su remuneración se calcula sobre una cantidad de horas considerablemente mayor.
La diferencia también es importante porque el régimen establece distintos montos según la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación.
Cuánto aumentan los salarios de las empleadas domésticas hasta diciembre
La actualización de septiembre forma parte de un cronograma de aumentos que continuará durante los últimos meses de 2026. Según la nueva escala, las subas previstas son:
- Agosto: 1,9%.
- Septiembre: 1,8%.
- Octubre: 1,7%.
- Noviembre: 1,6%.
- Diciembre: 1,6%.
Por eso, para conocer cuánto debe cobrar una niñera, es necesario tener en cuenta no solamente el valor de la hora, sino también la cantidad de días trabajados, las horas semanales y si la modalidad es con retiro o sin retiro.