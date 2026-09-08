Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Resumen para apurados
- En Indonesia, el joven Ardi Rizal mostró su recuperación tras volverse viral en 2010 por fumar 40 cigarrillos diarios a su año y medio, superando su adicción con apoyo médico.
- Tras dejar el cigarrillo con ayuda psicológica estatal, el niño canalizó su ansiedad en la comida y sufrió sobrepeso, problema que luego revirtió con dieta y actividad escolar.
- Con 16 años, el adolescente busca concientizar sobre el impacto del tabaquismo infantil y se convirtió en un símbolo internacional de superación y adopción de hábitos sanos.
En 2010, las imágenes de Ardi Rizal dieron la vuelta al mundo. Con apenas un año y medio, el niño aparecía en un video caminando en pañales mientras fumaba un cigarrillo. Su caso generó conmoción internacional cuando se conoció que podía llegar a consumir hasta 40 cigarrillos por día.
Más de una década después de aquella viralización, la historia de Ardi tuvo un giro radical. El pequeño que había desarrollado una fuerte dependencia al tabaco logró superar la adicción y comenzó un proceso para mejorar su salud y adoptar hábitos más saludables.
Qué pasó con Ardi Rizal, el niño que fumaba cigarrillos
Ardi creció en la aldea de Teluk Kemang, al sur de Sumatra, Indonesia. Su madre, Diana, trabajaba vendiendo pescado y, desde muy pequeño, el niño comenzó a recoger cigarrillos que encontraba en la plaza, atraído por las personas que fumaban.
Según contó años después al medio The Sydney Morning Herald, su primer cigarrillo se lo habría dado su propio padre. A partir de entonces, su consumo se transformó rápidamente en una severa adicción.
La situación llegó a involucrar al Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de Indonesia. La difusión de las imágenes también provocó fuertes críticas hacia sus padres, especialmente hacia su madre, a quien se cuestionaba por permitir el consumo de tabaco.
Intentar quitarle los cigarrillos no resultó sencillo. Cuando sus padres intentaban impedirle fumar, Ardi reaccionaba con violentas rabietas e incluso llegaba a golpearse la cabeza.
Ante la gravedad de la situación, la familia buscó ayuda profesional. Tres años después de que su historia se hiciera conocida, comenzó un proceso de rehabilitación con el psicólogo infantil Seto Mulyadi.
Cómo logró dejar de fumar Ardi Rizal
La interrupción del consumo de cigarrillos tuvo consecuencias en el comportamiento del niño. La ansiedad provocada por la abstinencia comenzó a ser compensada mediante la comida.
A los dos años ya presentaba problemas de peso y la situación se agravó con el paso del tiempo. Cuando tenía cinco años, Ardi pesaba 24 kilos, casi seis kilos por encima del promedio estimado para su edad y estatura.
Su alimentación también llamó la atención por las cantidades que podía ingerir en una sola comida: podía consumir tres muslos de pollo, dos tazones de sopa de albóndigas y una lata de leche condensada.
El cambio comenzó con su ingreso a la escuela. Allí redujo las porciones de comida después de convertirse en blanco de las burlas de sus compañeros por la cantidad de alimentos que llevaba.
Cómo luce hoy Ardi Rizal
A quince años de que su historia se hiciera viral, Ardi tenía 16 años, cursaba la escuela secundaria y llevaba adelante una dieta estricta basada principalmente en pescado y verduras, con el objetivo de alcanzar un peso adecuado.
El joven también comenzó a dar entrevistas para contar su experiencia y advertir sobre las dificultades que implica abandonar una adicción. Su historia, que comenzó con las imágenes de un niño fumando decenas de cigarrillos al día, terminó convirtiéndose en un ejemplo de recuperación y de la importancia de incorporar hábitos de vida saludables.