La remera de los 21K de LA GACETA ya vuela sobre Tucumán: inscribite antes de que se acaben los cupos

Falta cada vez menos para la carrera más esperada por toda la provincia. La remera de la cuarta edición de los 21K de LA GACETA ya sobrevuela los puntos más icónicos de Tucumán.
Diseñada para acompañarte en cada kilómetro, llevar bien alto el orgullo tucumano y ser parte de tu próximo objetivo.
Las inscripciones continúan abiertas, pero los cupos vuelan. Por eso invitamos a los corredores a ingresar a este link para asegurar su lugar en la línea de largada.
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La propuesta incluye tres distancias para todos los niveles: 21K, 10K y 5K. Los participantes ya pueden elegir cuál será el desafío que los espera en esta nueva edición de la maratón provincial.
Temas 21K LA GACETA
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