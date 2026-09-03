La peregrinación que lo cambió todo: una charla, un rumbo nuevo y el running como salvación

“No va a llegar ni hasta Lules”. Aquel comentario acompañó a Ariel Moreno en una peregrinación hacia Catamarca, cuando algunos dudaban de que pudiera completar el recorrido. Su físico de entonces no hacía imaginar lo que se vendría después. Hoy, a los 31 años, trabaja en un taller mecánico, es corredor y construyó una rutina alrededor del deporte. Aquella peregrinación implicaba 250 kilómetros a pie en seis días: se preparó cinco meses y no solo la completó, también ayudó a otros peregrinos, cargando sus mochilas. Sin saberlo, esa caminata sería uno de los primeros pasos de un cambio mucho más profundo.