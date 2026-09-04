Mirtha Legrand suspendió a último momento la grabación de su programa: ¿qué le pasó a la diva?

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand suspendió este viernes la grabación de su programa en Buenos Aires debido a un cuadro de resfrío y congestión para priorizar su recuperación.
- La conductora ya había superado un cuadro gripal en mayo. Su entorno familiar aclaró que se encuentra de buen ánimo descansando en su casa junto a su hija.
- Juana Viale conducirá la emisión de este sábado en su reemplazo, mientras se espera que la diva retome las grabaciones una vez superado el cuadro de salud.
Mirtha Legrand volvió a preocupar a sus seguidores luego de que se conociera que este viernes no asistió a las grabaciones de su programa. La conductora atraviesa un cuadro de resfrío que la llevó a suspender su participación en la emisión prevista para este fin de semana.
Desde que retomó su actividad laboral en mayo, luego de afrontar un cuadro gripal, la diva había encabezado cada emisión de su programa. Sin embargo, en esta oportunidad decidió no presentarse a las grabaciones por motivos de salud.
Qué tiene Mirtha Legrand
Según trascendió, Mirtha estaría atravesando un resfrío que le demanda tiempo para recuperar energías. El periodista Daniel Ambrosino brindó detalles sobre el estado de salud de la conductora en Intrusos (América). "Tiene un resfrío muy fuerte y sobre todo, está con tos", informó Ambrosino.
Ante la ausencia de Legrand, su nieta Juana Viale será la encargada de conducir el programa. La próxima emisión de La Noche de Mirtha está prevista para este sábado 5 de septiembre.
El mensaje de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha
Con el objetivo de evitar cualquier tipo de especulación respecto de la salud de La Chiqui, Nacho Viale se comunicó con Camilo García, panelista de Intrusos, el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
El periodista leyó al aire el mensaje enviado por el productor, quien explicó cuáles fueron los síntomas que llevaron a decidir que Mirtha permaneciera en su casa. “Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe, así que el programa lo va a hacer Juana y va a grabar un programa atrás de otro”.
Pocos minutos después, la panelista Paula Varela agregó que, durante su día libre, Legrand estuvo acompañada por Marcela Tinayre, con quien disfrutó de un almuerzo de madre e hija.
Por su parte, la madre del productor también buscó llevar tranquilidad sobre el estado de salud de Mirtha y, a través de la periodista, aseguró que La Chiqui “está regia” pese al resfrío que atraviesa por estas horas.