Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

Un nuevo período que comienza es también una oportunidad para que los órdenes de la vida encuentren un curso acompañado por el movimiento de los astros que por esta ocasión guiarán un cambio entre los animales del horóscopo chino. Septiembre será para algunos signos del zodíaco una etapa de decisiones drásticas y de mayores apuestas por los proyectos que hace tiempo se vienen trabajando.