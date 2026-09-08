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Horósocopo chino: los signos que darán un salto decisivo en septiembre, según Ludovica Squirru

La astróloga Ludovica Squirru adelantó que la energía de la Madera Yin traerá un clima de revisión y profundos cambios durante este mes.

Los cambios decisivos que marcarán el rumbo de septiembre para los signos según Ludovica Squirru.
Los cambios decisivos que marcarán el rumbo de septiembre para los signos según Ludovica Squirru. (Imagen Web)
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anticipó en Argentina que varios signos del horóscopo chino darán un salto decisivo este septiembre ante el influjo de la Madera Yin.
  • La energía reinante exige paciencia y revisión silenciosa, impactando especialmente en el Búfalo como regente, la Cabra en choque, y favoreciendo a la Rata y la Serpiente.
  • Para consolidar futuros proyectos, la especialista aconseja evitar la ansiedad y el sobreanálisis, permitiendo cerrar ciclos estancados de manera ordenada.
Resumen generado con IA

Un nuevo período que comienza es también una oportunidad para que los órdenes de la vida encuentren un curso acompañado por el movimiento de los astros que por esta ocasión guiarán un cambio entre los animales del horóscopo chino. Septiembre será para algunos signos del zodíaco una etapa de decisiones drásticas y de mayores apuestas por los proyectos que hace tiempo se vienen trabajando.

Horóscopo chino de septiembre: los cuatros signos que podrán sanar sus heridas emocionales, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino de septiembre: los cuatros signos que podrán sanar sus heridas emocionales, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, advirtió en esta ocasión que la energía de septiembre no afectará de la misma manera a los signos del horóscopo chino. Los animales se encontrarán con un tiempo de transformaciones, oportunidades y cierres de ciclo impactados por la energía de la Madera Yin que marcará semanas intensas y de un aire renovado que motivarán a grandes saltos a los integrantes del zodíaco chino.

Según explicó la astróloga, la energía de la Madera Yin instalará un clima de revisión, paciencia y trabajo silencioso. Esta vibración permitirá que todo aquello que permanecía estancado finalmente comience a encontrar un nuevo orden, siempre y cuando no se fuercen los tiempos ni se intente apresurar los resultados.

Los signos que reestructurarán sus vidas en septiembre

Búfalo

En este marco, el Búfalo actuará como el regente del período e impulsará la necesidad de construir bases firmes, ordenar los entornos personales y recuperar la estabilidad perdida, convirtiéndose en uno de los signos más movilizados de todo el mes.

Cabra

Por su parte, la Cabra operará como el signo de choque durante este ciclo. Debido a que se pueden activar dudas, sensibilidad o cierta resistencia ante decisiones que requieren mayor solidez, la recomendación principal para este animal será postergar mudanzas, firmas de contratos o compromisos de gran peso.

Rata

En tanto, la Rata se posiciona entre los signos claramente favorecidos gracias a su afinidad astrológica. Contará con una ayuda especial para pensar con mayor claridad, lo que le permitirá ordenar sus ideas, resolver problemas cotidianos y reestructurar sus rutinas de manera práctica.

Serpiente

Asimismo, la Serpiente sabrá aprovechar este momento para agudizar su intuición natural. La influencia de la Madera Yin potenciará su capacidad de observación, permitiéndole procesar emociones guardadas y tomar una distancia saludable de aquellas situaciones que resulten confusas.

La clave compartida para estos cuatro animales del zodíaco radicará en evitar el exceso de análisis y la búsqueda ansiosa de resultados inmediatos. De esta manera, el trabajo constante y pausado durante septiembre les permitirá cerrar etapas inconclusas para reiniciar sus proyectos con mayor solidez en el futuro cercano.

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