Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tener paciencia y pensar antes de tomar decisiones, según Ludovica Squirru
Según Ludovica Squirru, la energía del Búfalo, la Madera Yin y la Luna en cuarto creciente marcará estos días. Cuatro signos del horóscopo chino deberán bajar el ritmo, reflexionar y evitar decisiones apresuradas.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru advirtió que los signos de Búfalo, Cabra, Rata y Serpiente deberán tener paciencia y postergar decisiones clave ante una fuerte etapa de introspección.
- El momento astral está regido por la Luna en cuarto creciente, la Madera Yin y el Búfalo, combinación que exige pausar asuntos pendientes y evitar actos impulsivos.
- La astróloga recomendó evitar mudanzas, bodas o negocios inmediatos, priorizando la reflexión para cerrar ciclos emocionales y definir rumbos con claridad a futuro.
Según las predicciones de Ludovica Squirru, estos días estarán atravesados por la energía de la Luna en cuarto creciente, la Madera Yin y el signo del Búfalo del horóscopo chino. La combinación propone una pausa para revisar asuntos pendientes, reflexionar y evitar decisiones apresuradas.
En lugar de buscar resultados inmediatos, esta etapa invita a observar con mayor atención aquello que fue postergado y analizar qué situaciones necesitan más tiempo antes de definir un rumbo.
Para Squirru, la presencia del Búfalo pone el foco en la introspección, la paciencia y la reflexión sobre cuestiones importantes o sensibles. La recomendación es meditar sobre asuntos serios y evitar, durante este período, decisiones como casarse, mudarse, hacer negocios o inaugurar.
Los cuatro signos del horóscopo chino que sentirán más esta energía
Aunque el Búfalo ocupa el centro de esta etapa, hay otros tres signos que también estarán especialmente vinculados con esta energía. Para ellos, la clave será bajar el ritmo, observar y evitar actuar por impulso.
- Búfalo
No necesariamente será un momento para actuar de inmediato. La paciencia puede ser una herramienta útil, siempre que no se transforme en inmovilidad. El desafío estará en diferenciar la prudencia del miedo a avanzar.
- Cabra
Pueden surgir conversaciones importantes, recuerdos o cuestiones que obliguen a enfrentar aquello que venía siendo evitado. La recomendación es no tomar decisiones drásticas desde la tristeza y darse tiempo para comprender qué se quiere realmente antes de comprometerse con cambios.
- Rata
Puede aprovechar estos días para revisar cuestiones económicas, familiares o personales, aunque no sería conveniente apresurarse a cerrar acuerdos o comenzar proyectos importantes.
El principal desafío para este signo será confiar en el proceso y aceptar que no todos los resultados pueden controlarse de antemano.
- Serpiente
La Madera Yin favorece la percepción y la mirada hacia el interior, mientras que el Búfalo aporta una energía más paciente y estructurada. Por eso, estos días pueden ser apropiados para meditar sobre una decisión, tomar distancia de un conflicto o cerrar una etapa emocional.
Si evita precipitarse, la Serpiente podría encontrar una respuesta a una cuestión que venía intentando resolver.