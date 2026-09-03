Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó en Argentina que Conejo, Gallo, Tigre y Perro recibirán señales en septiembre para definir su futuro ante la influencia de la Tierra Yin.
- El período está marcado por la estabilidad y paciencia, mientras la tensión entre el Conejo y el Gallo exige revisar acuerdos y comunicarse sin caer en el orgullo.
- Estas pautas permitirán a dichos signos encarar transformaciones laborales y afectivas a largo plazo si logran gestionar la impulsividad y la rigidez emocional.
Septiembre llega con una energía vinculada a la Tierra Yin, que en el horóscopo chino se relaciona con la estabilidad, la paciencia y la construcción interna. En este contexto, Ludovica Squirru destaca que las decisiones que se tomen durante el mes estarán atravesadas por la necesidad de encontrar mayor claridad emocional y pensar con realismo en los próximos pasos.
El Conejo es el signo que representa esta energía y está asociado con la sensibilidad, la diplomacia, los vínculos y la búsqueda de armonía. En contraposición, el Gallo aparece como signo de choque, una combinación que puede generar tensiones, exigencias o discusiones si no se presta atención a la manera de comunicarse.
Dentro de este escenario, hay cuatro signos del horóscopo chino que sentirán especialmente la influencia durante septiembre.
- Conejo
La influencia de la Tierra Yin puede ayudarlo a observar con mayor serenidad aquello que desea construir, especialmente en cuestiones relacionadas con el amor, el hogar y los proyectos personales.
Su principal desafío será confiar en su intuición sin permitir que las inseguridades pasajeras condicionen sus decisiones.
- Gallo
El período puede poner en evidencia cierta tendencia a la crítica, la rigidez o la impaciencia, particularmente en relaciones cercanas y acuerdos importantes. Por eso, no será conveniente actuar desde el orgullo ni intentar imponer siempre el propio punto de vista.
Si consigue reducir la exigencia y escuchar otras perspectivas, una situación de tensión podría convertirse en una oportunidad para reconocer qué aspectos necesita modificar.
- Tigre
El mes puede resultar propicio para tomar decisiones relacionadas con el crecimiento personal o laboral, así como para promocionarse o concretar acuerdos.
La influencia del Conejo puede moderar el impulso característico del Tigre y recordarle que no todos los objetivos se alcanzan mediante la intensidad. Combinar determinación con paciencia podría permitirle dar un paso importante.
- Perro
Durante septiembre podría encontrar mayor claridad para definir qué relaciones desea conservar, qué acuerdos necesita revisar y cuáles son las decisiones que ya no debería seguir postergando.
La clave estará en construir sobre la base de la lealtad y la confianza, pero evitando asumir responsabilidades que corresponden a otras personas. Su desafío será no cerrarse por temor, ya que algunas oportunidades pueden aparecer cuando se permite confiar.