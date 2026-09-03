Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Septiembre llega con una energía vinculada a la Tierra Yin, que en el horóscopo chino se relaciona con la estabilidad, la paciencia y la construcción interna. En este contexto, Ludovica Squirru destaca que las decisiones que se tomen durante el mes estarán atravesadas por la necesidad de encontrar mayor claridad emocional y pensar con realismo en los próximos pasos.