Ana María Farías: “En estos tiempos la poesía es un acto de resistencia”

- Esa división del poemario surgió de la intuición de cierta afinidad temática que permita el agrupamiento. “Recurrencias” habla de vivencias que insisten y reaparecen, ligadas en su mayoría a la pérdida y la culpa. “Distribución del daño” intenta apresar hechos, gestos y actos que pudieron retrasar la palabra y entorpecer el andar (tratando siempre de no caer en la mala fe sartreana). “Excavaciones” procura expresar la decodificación de restos y huellas que se mantienen vívidas en la memoria. “El pasado que retorna” habla del afuera: el desamparo creciente de estos tiempos, los amigos desaparecidos o sobrevivientes, el antiguo Mercado de Abasto, cercano a la calle en que crecí. “Anhelados dones” hablan de mis búsquedas y reencuentros con la religiosidad en el sentido amplio de religatio.