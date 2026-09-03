Del telar prehispánico al siglo XXI, el tejido sigue vigente en los Valles Calchaquíes

- Hay algo que tiene que ver con lo simbólico. Por ejemplo, al transformarse el vellón en hilo se utiliza un instrumento llamado huso. Por lo general, el huso gira en el sentido de las agujas del reloj, pero hay un hilado que se hace hacia la izquierda y tiene un significado especial. Es un hilo de protección. Aparece durante la época de la Pachamama, en agosto, y tiene que ver con algo espiritual para las comunidades: la protección contra las enfermedades. Ese hilado hacia la izquierda se sigue haciendo hoy. Eso da cuenta de significados que han viajado desde el pasado hasta el presente y que permanecen en la práctica.