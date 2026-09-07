LA GACETA Literaria: 77 años de historias, autores y cultura reunidos en un libro

Resumen para apurados
- Daniel Dessein presentó hoy en la redacción de LA GACETA un libro que conmemora los 77 años del suplemento cultural, destacando su trayectoria y legado en las letras.
- Creado en 1949 por Daniel Alberto Dessein, el suplemento difundió a figuras como Tomás Eloy Martínez y Alejandra Pizarnik, reuniendo a 77 autores de diversas disciplinas.
- La obra busca preservar el archivo de más de siete décadas y abre el camino para nuevas investigaciones sobre la memoria cultural e intelectual de la publicación.
Hay publicaciones que atraviesan el tiempo y terminan formando parte de la historia cultural de una sociedad. LA GACETA Literaria es una de ellas. Con 77 años de trayectoria, el suplemento que nació en 1949 acaba de sumar un nuevo capítulo con la presentación de un libro que recorre su historia y reúne a algunos de los autores que dejaron huella en sus páginas.
Daniel Dessein, presidente del directorio de LA GACETA y editor de LA GACETA Literaria, presentó esta tarde el libro en la redacción del diario, en un cálido encuentro del que participaron colaboradores del suplemento.
La obra, titulada LA GACETA Literaria 1949-2026, lleva la compilación de Dessein y reúne los nombres de 77 autores vinculados con la publicación. En sus páginas aparecen escritores, periodistas, intelectuales y referentes de distintas disciplinas y generaciones.
"La diversidad fue una marca de nacimiento de LA GACETA Literaria, por la gran cantidad de autores, estéticas e ideologías que albergó y que alberga, y ese espíritu hemos tratado de mantener", expresó Dessein durante la presentación.
Esa diversidad atraviesa la historia del suplemento. La lista de autores incluidos en el libro da cuenta de ese recorrido, con figuras provenientes de la literatura, la filosofía, el psicoanálisis, el cine, la crítica literaria, la música, el análisis político, la arquitectura, el periodismo, el humor y la ciencia.
El libro también recupera una característica particular de LA GACETA Literaria: "Por sus páginas pasaron autores que en ese momento todavía eran desconocidos y que después, con el paso del tiempo, se hicieron famosos como Tomás Eloy Martínez y Alejandra Pizarnik", ejemplificó.
Uno de los recorridos que adquiere especial relevancia es el de Tomás Eloy Martínez. LA GACETA Literaria publicó tanto su primera como su última nota, un vínculo que atraviesa buena parte de la historia del suplemento.
También ocupa un lugar central Ernesto Sábato, a quien Dessein definió como "un hombre clave" para la historia de LA GACETA Literaria desde sus primeros tiempos.
La relación con el suplemento también está ligada a la historia familiar de los Dessein. Al referirse a su padre, Daniel Alberto Dessein, fundador de LA GACETA Literaria, lo definió como "un pesimista esperanzado". Varios de los presentes, que también lo conocieron, asintieron con una sonrisa ante esa afirmación.
Un libro que abre otros libros
Para Dessein, la publicación no pretende cerrar la historia de LA GACETA Literaria. Por el contrario, representa un punto de partida para continuar investigando y recuperando el archivo de una publicación que acompaña a LA GACETA desde hace más de siete décadas.
"Este libro fue un parto y también una aventura", expresó. Y explicó que el propósito fue "poner en valor lo que significa LA GACETA Literaria".
El trabajo, además, no agota la historia del suplemento. "Quedan muchos libros por hacer", afirmó, ya que la publicación cubre toda su vida, desde 1949 hasta la actualidad.
En la contratapa del libro se destaca que las más diversas disciplinas aparecen representadas por algunos de sus mayores exponentes y que, a lo largo de estos años, también surgieron obsesiones que terminaron transformándose en libros. Hay escritores recorriendo distintas facetas de autores estimados o admirados, contrapuntos y coincidencias, textos primerizos y maduros, además de temas que atraviesan distintas épocas: el autoritarismo y las palabras, los nuevos liderazgos, el sentido de la vida, la posverdad y el mundo digital, el misterio de la Argentina, la pandemia, la velocidad y la quietud.
Ese recorrido explica, en buena medida, la vigencia de LA GACETA Literaria. Desde aquel nacimiento en 1949 hasta este presente, el suplemento construyó un espacio abierto a distintas miradas y generaciones. El libro presentado por Dessein busca ahora preservar parte de esa memoria y, al mismo tiempo, abrir la puerta a nuevas reconstrucciones de una historia que todavía tiene muchas páginas por contar.