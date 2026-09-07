LA GACETA Literaria: 77 años de historias, autores y cultura reunidos en un libro

En la contratapa del libro se destaca que las más diversas disciplinas aparecen representadas por algunos de sus mayores exponentes y que, a lo largo de estos años, también surgieron obsesiones que terminaron transformándose en libros. Hay escritores recorriendo distintas facetas de autores estimados o admirados, contrapuntos y coincidencias, textos primerizos y maduros, además de temas que atraviesan distintas épocas: el autoritarismo y las palabras, los nuevos liderazgos, el sentido de la vida, la posverdad y el mundo digital, el misterio de la Argentina, la pandemia, la velocidad y la quietud.