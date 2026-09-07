El principal acusado por el asesinato del ex Puma Federico Aramburu confesó haber efectuado los disparos
Loïk Le Priol reconoció ante la Justicia francesa su responsabilidad en la muerte del exjugador de Los Pumas, aunque planteó que pudo haber actuado en legítima defensa. “No dejaré de pedir perdón a la familia”, expresó.
Resumen para apurados
- En París, Loïk Le Priol confesó ante la Justicia haber disparado contra el ex Puma Federico Aramburu en 2022, alegando que actuó en legítima defensa tras un altercado.
- El crimen ocurrió en marzo de 2022 tras una discusión callejera. Otros tres imputados por complicidad y encubrimiento también prestaron testimonio en el tribunal.
- Le Priol podría ser condenado a cadena perpetua en un proceso judicial clave para determinar las responsabilidades por el crimen que enlutó al rugby argentino.
El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París, comenzó con declaraciones importantes de los cuatro acusados. La principal llegó por parte de Loïk Le Priol, señalado como autor de los disparos que provocaron la muerte del exjugador de Los Pumas.
“Soy autor de la muerte de Aramburu, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme”, manifestó Le Priol, de 32 años, ante el Tribunal de lo Penal.
El acusado, vinculado a grupos de ultraderecha, podría recibir una condena a cadena perpetua. Durante su primera comparecencia también pidió disculpas a los allegados del argentino.
“Para siempre estaré condenado a soportar este drama inmenso. No dejaré de pedir perdón a la familia”, expresó.
Qué declaró el otro acusado de disparar
Romain Bouvier, de 35 años, también llegó detenido al juicio. Está acusado de tentativa de asesinato y negó haber tenido intención de matar a Aramburu. Según su versión, efectuó únicamente “disparos disuasorios”.
“Pienso todos los días en esa catástrofe absoluta, pienso en su familia, en él y en su amigo que lo vio morir en sus brazos”, sostuvo Bouvier, al borde de las lágrimas. “Sé que esto que digo es difícil de escuchar para la familia, pero no tuve la intención”, agregó.
Tanto Bouvier como Le Priol declararon bajo fuertes medidas de seguridad y permanecieron dentro de una cabina de vidrio blindado.
Otros dos imputados son juzgados
Lyson Rohemir, pareja de Le Priol, está acusada de complicidad en el asesinato y comparece en libertad. “Niego los hechos. Jamás tuve malas intenciones”, afirmó ante el tribunal.
El cuarto acusado es Antony Sorrentino, señalado por haber colaborado con Bouvier en un intento de fuga. A diferencia de Rohemir, reconoció “totalmente” los cargos en su contra.
A más de cuatro años del asesinato que conmocionó al rugby argentino y francés, el proceso judicial entra ahora en una instancia decisiva para determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados.