Conmoción en París: revelaron video inédito del asesinato del rugbier Federico Aramburú a horas del juicio

El inicio del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú, exintegrante de Los Pumas, ha devuelto al centro de la escena pública uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en la capital francesa. En la víspera del proceso en el Palacio de Justicia de París, el canal TF1 difundió a través de su programa periodístico "Sept à Huit" una serie de grabaciones inéditas que capturan la cronología exacta del ataque ocurrido la madrugada del 19 de marzo de 2022.