Conmoción en París: revelaron video inédito del asesinato del rugbier Federico Aramburú a horas del juicio

Resumen para apurados
- La TV francesa reveló un video del crimen de Federico Aramburú, exrugbier de Los Pumas, antes del juicio en París contra militantes que lo mataron tras una discusión en 2022.
- Tras una pelea en un bar, los agresores persiguieron al deportista en auto y le dispararon ocho veces. Los acusados tenían antecedentes violentos en grupos de extrema derecha.
- Las grabaciones serán determinantes en el juicio para desestimar la defensa de los acusados, quienes niegan premeditación, y definir las condenas por homicidio agravado.
El inicio del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú, exintegrante de Los Pumas, ha devuelto al centro de la escena pública uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en la capital francesa. En la víspera del proceso en el Palacio de Justicia de París, el canal TF1 difundió a través de su programa periodístico "Sept à Huit" una serie de grabaciones inéditas que capturan la cronología exacta del ataque ocurrido la madrugada del 19 de marzo de 2022.
Las imágenes de las cámaras de seguridad no solo exponen la violencia del enfrentamiento inicial, sino que se convierten en pruebas fundamentales para que el tribunal determine la responsabilidad de los acusados en el homicidio del deportista argentino de 42 años.
La génesis de la tragedia en el Boulevard Saint-Germain
La reconstrucción visual sitúa el origen del conflicto en la terraza del bar "Le Mabillon". Tras un intercambio de palabras, la situación escaló rápidamente: el video muestra a Aramburú sujetando de la ropa a uno de los agresores, Loïk Le Priol, y arrojándolo al suelo, lo que desató una pelea generalizada en pleno centro de París.
Tras la intervención de los empleados del local, la situación parecía haberse calmado. Aramburú y su amigo, el también rugbier Shaun Hegarty, comenzaron a caminar por las calles aledañas buscando asistencia médica para limpiar las heridas sufridas durante el altercado. Sin embargo, los agresores ya habían iniciado una cacería: a pocas cuadras del establecimiento, un vehículo Jeep de color verde militar interceptó a los deportistas.
El ataque fatal y la detención de los sospechosos
Según la acusación fiscal, la secuencia final fue una ejecución. Romain Bouvier habría descendido primero del rodado para efectuar dos disparos que impactaron en el ex Puma. Segundos después, Le Priol habría bajado del vehículo para disparar otras seis veces contra Aramburú, provocándole la muerte de manera casi instantánea en la vía pública.
En exclusivitÃ©, Sept Ã Huit partage des images de vidÃ©osurveillance de la nuit du meurtre de lâancien rugbyman argentin Federico MartÃn AramburÃº, abattu Ã Paris sur le trottoir du boulevard St-Germain, le 19 mars 2022.— Sept Ã Huit (@7a8) September 6, 2026
Le reportage est Ã retrouver ce dimanche dÃ¨s 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/B2BAOqTZQw
Tras el crimen, los sospechosos huyeron en el automóvil conducido por Lyson R., pareja de Le Priol. La fuga, sin embargo, no duró mucho: Bouvier fue interceptado en el departamento de Sarthe, mientras que Le Priol fue localizado cuatro días después en Hungría, en la frontera con Ucrania, portando cuchillos y en un aparente intento de abandonar la Unión Europea.
La estrategia de la defensa
En la sala Voltaire comparecen ahora los tres implicados. Le Priol, acusado de asesinato; Bouvier, imputado por intento de asesinato; y Lyson R., bajo el cargo de presunta cómplice. El perfil de los principales acusados agrava el caso, ya que ambos contaban con antecedentes penales y militaban en agrupaciones de extrema derecha, habiendo sido condenados previamente en 2022 por otra agresión violenta.
Pese a las evidencias visuales, la defensa de los acusados busca atenuar las posibles condenas. Hugues Vigier, abogado defensor de Bouvier, declaró ante la agencia AFP que "refutarán con firmeza la acusación de intención de matar, sosteniendo la ausencia de premeditación o motivación racista". El proceso judicial continuará durante las próximas jornadas, en las que el testimonio de Shaun Hegarty y el análisis detallado de los videos serán determinantes para alcanzar un veredicto.