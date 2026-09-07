Por qué la AFA postergó el anuncio de los próximos partidos de la Selección

Resumen para apurados
- La AFA postergó al miércoles el anuncio de amistosos de la Selección en Argentina, a la espera de que la FIFA confirme si el estatus permite cumplir sanciones.
- Tras la final del Mundial 2026, Paredes, Molina y Almada fueron suspendidos. La FIFA permite cumplir las fechas en partidos Clase A, categoría aún en duda para los duelos locales.
- El aval de la FIFA definirá la sede de la ventana internacional, el calendario del nuevo ciclo de Scaloni y la viabilidad de organizar una despedida para Lionel Messi.
La AFA decidió postergar hasta el miércoles el anuncio del calendario que tendrá la Selección durante la ventana internacional comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. ¿El motivo? Todavía espera una resolución de la FIFA que puede modificar completamente la planificación.
La discusión pasa por determinar si los amistosos que se disputen en territorio argentino podrán ser considerados partidos internacionales “Clase A”.
La cuestión resulta fundamental por las sanciones aplicadas después de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 contra España. Leandro Paredes recibió 10 fechas de suspensión, Nahuel Molina siete y Thiago Almada una.
La FIFA aceptó que las penas puedan cumplirse tanto en encuentros oficiales como en amistosos Clase A, lo que ocurra primero. Sin embargo, esa categoría no estaría garantizada automáticamente para los partidos que la AFA pretende organizar en el país.
El calendario dependerá de la respuesta de la FIFA
Si recibe el visto bueno, la intención de la dirigencia es disputar toda la ventana internacional en Argentina. De esa manera, los futbolistas sancionados podrían comenzar inmediatamente a cumplir sus respectivas penas.
En caso contrario, la planificación podría cambiar y obligar a buscar otras alternativas.
Mientras espera una respuesta, Lionel Scaloni ya realizó la reserva de jugadores del exterior. La idea del cuerpo técnico es disputar entre dos y tres amistosos, aunque la extensión de la ventana permitiría organizar hasta cuatro.
Uno de los posibles rivales es Burkina Faso, con un encuentro que se analiza para el 3 de octubre en Buenos Aires. Por el momento, sin embargo, no existe confirmación oficial.
¿Habrá una despedida para Messi?
Todo ocurre además en medio del impacto generado por el retiro de Lionel Messi. La posibilidad de organizar un último partido del capitán con la camiseta argentina continúa generando expectativa.
El Monumental aparece como el escenario preferido por los hinchas para una eventual despedida. Antes de avanzar con esa posibilidad, sin embargo, la AFA necesita resolver su primera incógnita: conocer qué determinación tomará la FIFA y, a partir de allí, terminar de construir el calendario de la nueva Selección.