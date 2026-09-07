WhatsApp permitirá hacer llamadas con personas que no tienen la app ni una cuenta

Resumen para apurados
- Meta prueba una función en WhatsApp para Android que permitirá hacer llamadas con personas sin cuenta ni la app mediante enlaces web, según reveló WABetaInfo.
- La herramienta amplía 'Guest Chats': el anfitrión envía un link y autoriza el acceso desde el navegador, manteniendo el cifrado de extremo a extremo y la privacidad.
- Aún en desarrollo y sin fecha oficial de lanzamiento, la novedad busca facilitar la comunicación con usuarios externos y competir con plataformas como Zoom o Google Meet.
WhatsApp trabaja en el desarrollo de una nueva herramienta que posibilitará la realización de llamadas con usuarios invitados que carecen de una cuenta activa en la plataforma. Este avance fue identificado en una versión beta del servicio de mensajería propiedad de Meta para dispositivos Android, manteniéndose por el momento en fase de pruebas internas.
La propuesta le da continuidad a la función "Guest Chats", una modalidad previa que permitía el ingreso de terceros a conversaciones grupales sin registrarse. A través de este mecanismo, el usuario externo únicamente necesita acceder a un enlace enviado desde la aplicación para sumarse a la llamada mediante el navegador web, sin requerir la descarga previa del software.
De qué se trata la nueva función de WhatsApp
Un informe especializado difundido por WABetaInfo detalla las pruebas realizadas por Meta para incorporar llamadas de voz dentro de las salas de invitados en su servicio de mensajería. La dinámica se articula mediante links generados por el organizador, los cuales abren una interfaz en el navegador que permite la conexión inmediata sin necesidad de registrarse ni crear un perfil.
Por razones de seguridad y dado que la firma no puede autenticar la identidad del visitante, el anfitrión debe aprobar individualmente cada ingreso a la sala de conversación. Pese a tratarse de accesos externos, la plataforma conserva el cifrado de extremo a extremo e implementa identificadores únicos para resguardar la privacidad de las transmisiones.
A partir de cuándo se podrá usar esta función
La función fue detectada en una versión beta del mensajero y continúa en etapa de desarrollo, por lo que aún no se encuentra disponible ni para los usuarios de pruebas. El proceso previo al despliegue masivo contempla una fase inicial con evaluadores, donde la firma Meta aplicará las correcciones técnicas necesarias antes de la distribución general.
Hasta el momento, la compañía tecnológica no confirmó una fecha oficial para la llegada de esta herramienta a los dispositivos. La actualización se sumará al paquete de novedades del servicio una vez concluidas las verificaciones correspondientes en el canal beta.