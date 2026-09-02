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WhatsApp prueba una nueva función para que nunca más te olvides un mensaje a medio escribir

La aplicación de Meta prueba notificaciones flotantes que te avisan cuando dejás un texto sin enviar. Cómo funcionarán estas alertas y en qué se diferencian de la etiqueta de "Borrador".

WhatsApp prueba una nueva función para que nunca más te olvides un mensaje a medio escribir
Fuente: WhatsApp
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • WhatsApp prueba en su versión beta nuevas notificaciones emergentes que recuerdan a los usuarios enviar mensajes que quedaron a medio escribir tras salir de la aplicación.
  • El aviso push aparece tras un minuto de inactividad fuera del chat e identifica al contacto, superando la limitación de la etiqueta estática de «Borrador» en la lista de chats.
  • La herramienta, descubierta por WABetaInfo, busca evitar demoras involuntarias en la comunicación cotidiana y se proyecta para una próxima actualización global.
Resumen generado con IA

WhatsApp desarrolla una función diseñada para asistir a quienes empiezan a redactar un texto, lo interrumpen y olvidan concretar el envío. Esta novedad consiste en un tipo inédito de notificación detectado en una versión de prueba beta, cuya implementación global está prevista para una próxima actualización de la plataforma.

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Actualmente, la herramienta perteneciente a Meta dispone de mecanismos básicos para señalar los escritos incompletos en la pantalla principal. De este modo, cuando una persona interrumpe la redacción de una idea y regresa a la lista general de conversaciones, el sistema añade visualmente la etiqueta «Borrador» junto al contacto correspondiente.

Notificaciones de borradores en WhatsApp, la función descubierta en una prueba

Una publicación del sitio especializado WABetaInfo confirma que la compañía Meta realiza pruebas con esta nueva herramienta, la cual permanece al alcance de un número limitado de usuarios. El objetivo central de la función consiste en emitir alertas push emergentes para avisar sobre contenidos no despachados. Dichos avisos aparecen en la pantalla del dispositivo tras permanecer un minuto fuera de la aplicación, siempre que el usuario haya cambiado de plataforma y conserve un escrito incompleto.

Al desplegarse en el panel de notificaciones, la advertencia especifica claramente el nombre del contacto asociado al texto que quedó pendiente. Asimismo, al pulsar sobre el mensaje flotante, la interfaz del mensajero redirige de forma directa hacia la ventana de la conversación en cuestión, facilitando completar y enviar la idea interrumpida sin perder tiempo.

Diferencias entre la etiqueta y la notificación

Ambas funciones de la plataforma se centran en los mensajes incompletos, aunque sus mecánicas operan con propósitos totalmente distintos. Mientras la etiqueta tradicional funciona como un indicador estático en la lista principal de conversaciones para señalar un texto inconcluso, el nuevo aviso emergente interviene de manera activa sin requerir que la persona mantenga la aplicación abierta en pantalla.

Para ilustrar este funcionamiento, la fuente describe el caso de un usuario que redacta una contestación rápida durante una reunión y cambia a otra herramienta de trabajo sin finalizar la idea. Pasado un minuto, el sistema emite un recordatorio que evita demoras involuntarias en la comunicación, ofreciendo un estímulo directo frente al marcador habitual, el cual fácilmente termina ignorado ante la llegada masiva de nuevos chats.

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