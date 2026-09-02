WhatsApp prueba una nueva función para que nunca más te olvides un mensaje a medio escribir

Notificaciones de borradores en WhatsApp, la función descubierta en una prueba

Una publicación del sitio especializado WABetaInfo confirma que la compañía Meta realiza pruebas con esta nueva herramienta, la cual permanece al alcance de un número limitado de usuarios. El objetivo central de la función consiste en emitir alertas push emergentes para avisar sobre contenidos no despachados. Dichos avisos aparecen en la pantalla del dispositivo tras permanecer un minuto fuera de la aplicación, siempre que el usuario haya cambiado de plataforma y conserve un escrito incompleto.