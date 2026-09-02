Publicó una amenaza a su universidad en “Mejores Amigos” de Instagram y un minuto después Meta alertó a la policía

Una historia de Instagram puede desaparecer en 24 horas, pero sus consecuencias pueden durar mucho más. Eso ocurrió en Chile, donde una estudiante de 19 años publicó una amenaza contra el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile desde una cuenta privada. Un minuto después, Meta reportó el contenido a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).