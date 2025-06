La titularización docente logró apoyo unánime en la Legislatura

Otros temas de la sesión

DESCONEXIÓN DIGITAL DOCENTE.- Entre la veintena de temas que se sancionaron ayer, la Cámara aprobó una ley enviada por el Ministerio de Educación que garantiza el derecho a la desconexión digital para el personal docente de primer grado del escalafón, con el objetivo de proteger su tiempo de descanso, la salud mental y la vida privada, reconociendo el impacto que tienen las tareas extraescolares en la dinámica familiar y personal del trabajador de la educación. Es decir que los educadores, de gestión estatal y privada, no estarán obligados a responder mensajes, correos electrónicos o llamadas telefónicas relacionadas con su trabajo a partir de una después de terminada su jornada de trabajo y hasta una hora antes del inicio del turno. Durante estos períodos, quedará prohibido requerir al docente respuestas a mensajes de correo electrónico, WhatsApp, SMS u otro medio digital; participación en reuniones virtuales no programadas; realización de tareas administrativas o pedagógicas no urgentes. Quedan exceptuados quienes tienen cargos jerárquicos en las instituciones.