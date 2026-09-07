SociedadSalud

¿Y si los psicodélicos ayudaran a combatir  los efectos nocivos de la quimioterapia?

Podrían proteger de uno de los efectos secundarios más comunes y dañinos del tratamiento contra el cáncer.

SIRVEN. El beneficio de los hongos para los efectos de la quimioterapia.
SIRVEN. El beneficio de los hongos para los efectos de la quimioterapia.
Hace 1 Hs

La idea puede parecer descabellada: ingerir psilocibina, el ingrediente activo de los hongos alucinógenos, antes de comenzar una quimioterapia, no para relajarse, sino para protegerse de uno de los efectos secundarios más comunes y dañinos del tratamiento contra el cáncer.

Sin embargo, esta es una posibilidad muy seria que investigadores exploraron en un estudio publicado esta semana en la prestigiosa revista Science.

Realizados principalmente en ratones y algunos tejidos humanos, los experimentos se centraron en una complicación llamada “neuropatía periférica”, que afecta a millones de pacientes en el mundo.

“¡Lo logré!”: una niña tucumana de nueve años festejó con una caravana su última quimioterapia

“¡Lo logré!”: una niña tucumana de nueve años festejó con una caravana su última quimioterapia

Este daño nervioso se presenta en “aproximadamente tres cuartas partes de los pacientes” que reciben quimioterapia, explicó Patrick Dougherty, uno de los autores del estudio en cuestión, durante una conferencia de prensa.

Generalmente se manifiesta como un “entumecimiento y hormigueo” desagradable y hasta doloroso, pero también puede, en “aproximadamente un tercio” de los pacientes, provocar un “dolor continuo y persistente”, detalló este especialista en dolor del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas.

Los síntomas también pueden incluir trastornos de la marcha y otras complicaciones debilitantes susceptibles de persistir mucho después de la quimioterapia y tener un impacto duradero en la vida del paciente.

"La Negra" Vernaci contó al aire que tiene cáncer y que empezará quimioterapia

La Negra Vernaci contó al aire que tiene cáncer y que empezará quimioterapia

Más allá de la calidad de vida, esta complicación incide igualmente sobre las probabilidades de supervivencia de los pacientes, ya que los oncólogos se ven a menudo obligados a reducir o suspender prematuramente la quimioterapia.

Preservar los nervios

Según los autores del trabajo que se analiza, la psilocibina podría prevenir esas complicaciones.

El interés de los científicos en su efecto sobre la neuropatía surgió casi por casualidad: mientras estudiaban en ratones cómo el cáncer secuestra el sistema nervioso para ir avanzando, descubrieron que la sustancia parecía prevenir la aparición de este efecto secundario.

Científicas argentinas logran prevenir el dolor de la quimioterapia con una fórmula con cannabis

Científicas argentinas logran prevenir el dolor de la quimioterapia con una fórmula con cannabis

Experimentos posteriores han destacado su papel en la protección de los nervios sensoriales y la estimulación, dentro de ellos del transporte de las mitocondrias, las “centrales energéticas” de las células.

Se trata de un elemento clave, puesto que la quimioterapia destruye las “vías” microscópicas que permiten a estos nervios transportar energía a los extremos de las manos y los pies, provocando la muerte de las terminaciones nerviosas en estas extremidades.

La psilocibina también parece actuar sobre el cerebro, preservando su actividad eléctrica, que se ve afectada por la quimioterapia.

Administrar dos dosis de esta sustancia psicodélica antes del tratamiento fue suficiente para prevenir la aparición de hipersensibilidad dolorosa en roedores durante hasta seis ciclos consecutivos de quimioterapia. Y ello sin alterar el sistema inmunitario ni la acción antitumoral del tratamiento.

La automedicación

Este descubrimiento es “muy prometedor”, declaró Kristy Townsend, profesora de neurobiología de la Universidad Estatal de Ohio, quien no participó en el estudio.

Sobre todo porque el efecto protector de la psilocibina no parece estar relacionado con sus efectos alucinógenos: una versión no alucinógena de la molécula ha demostrado el mismo efecto en el laboratorio, señaló Townsend.

Quimioterapia preventiva: en qué consiste el tratamiento que realiza la princesa Kate Middleton para tratar su cáncer

Quimioterapia preventiva: en qué consiste el tratamiento que realiza la princesa Kate Middleton para tratar su cáncer

Sin embargo, antes de que pueda considerarse su inclusión en los protocolos de atención al paciente serán necesarios más estudios, especialmente en humanos, “para garantizar su eficacia y seguridad”, advirtió Townsend.

Los investigadores esperan que este largo proceso se vea facilitado por el auge de las investigaciones médicas sobre sustancias psicodélicas y el levantamiento de las restricciones en este ámbito, anunciado por el gobierno de Donald Trump en abril.

El Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas iniciará un ensayo clínico con pacientes con cáncer este otoño boreal, con una duración prevista hasta 2031.

Mientras tanto, los autores recomiendan precaución para evitar la tentación de la automedicación.

Si bien el uso de psilocibina es legal en algunos estados de Estados Unidos, esta sustancia tiene un efecto “amplificador” y su empleo sin la supervisión adecuada podría empeorar significativamente la condición de un paciente ya debilitado emocionalmente por el cáncer, advirtió el psiquiatra Gregory Jones, quien también participó en el estudio. (AFP)

Temas Estados Unidos de AméricaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
No queremos subsidios, queremos igualar el terreno: el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica
1

"No queremos subsidios, queremos igualar el terreno": el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica

La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2
2

La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2

Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense
3

Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense

El arte como recurso para no volverse loco
4

El arte como recurso para no volverse loco

5

El peronismo es la casita de los viejos

Ranking notas premium
Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur
1

Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur

“Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán
2

“Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán

Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT
3

Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT

El revitalizante oxígeno uruguayo
4

El revitalizante oxígeno uruguayo

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
5

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

Más Noticias
El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

El efecto Alcaraz: moda, alegría y una nueva forma de ser campeón

El efecto Alcaraz: moda, alegría y una nueva forma de ser campeón

Diversidad del teatro infantil: Carlos Gianni da un seminario sobre creatividad

Diversidad del teatro infantil: Carlos Gianni da un seminario sobre creatividad

El arte como recurso para no volverse loco

El arte como recurso para no volverse loco

El Obispo Colombres, vencedor de la miseria

El Obispo Colombres, vencedor de la miseria

¿Cuánto vale tu hora de trabajo? La aceleración no es calidad

¿Cuánto vale tu hora de trabajo? La aceleración no es calidad

Comentarios