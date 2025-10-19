Neustadt, el hombre que marcó al periodismo y a una época

Nací en 1988, así que cuando era un pequeño, de acuerdo a este libro, Bernardo Neustadt ya empezaba inexorablemente su declive en el mundo periodístico. Cuando tenía veinte años, todavía recuerdo haber leído la noticia de su muerte y una frase que me impactó, que más o menos decía algo así: “Desde ahora, el día del periodista es el día de la muerte de Bernardo Neustadt”. ¿Cómo llegué a esta biografía en 2025 si originariamente Fernández Díaz la publicó en 1991? Pues gracias a la reedición que Planeta hizo en 2018. Personalmente debo decir que me encantó. No, me fascinó. Este verano leí las dos famosas novelas de Fernández Díaz, El puñal (2014) y La herida (2017). No me fascinaron como lo hizo este libro. El jovencísimo Fernández Díaz que escribió la biografía no autorizada de uno de los hombres más poderosos de la Argentina durante mucho tiempo, hizo que realmente disfrutara con la lectura de este libro.