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Facundo Arana rompió el silencio sobre los rumores de reconciliación con María Susini

"Estoy transitando un momento muy feliz", dijo el actor.

FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI. La pareja se habría dado una nueva oportunidad tras la separación.
FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI. La pareja se habría dado una nueva oportunidad tras la separación.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este lunes, el actor Facundo Arana habló en un medio argentino sobre su presente familiar tras los crecientes rumores de reconciliación con María Susini.
  • La pareja se había separado tras 18 años de matrimonio por decisión de Susini, pero recientes eventos familiares propiciaron un nuevo acercamiento y una apuesta al amor.
  • Aunque Arana evitó una confirmación explícita, sus declaraciones sugieren la reconstrucción del vínculo, lo que genera gran expectativa en el mundo del espectáculo.
Resumen generado con IA

En medio de las versiones que indican una reconciliación con María Susini, Facundo Arana decidió abrir su corazón y compartir cómo vive esta nueva etapa de su vida. El actor habló sobre su presente emocional, la importancia de su familia y el proceso de reconstrucción que atraviesa tras casi dos décadas de relación con la modelo.

Las declaraciones fueron difundidas este lunes 22 de junio en el programa Intrusos, donde se emitió un fragmento de una entrevista realizada en el streaming Se Arregla el Mundo.

Qué dijo Facundo Arana sobre su presente

Durante la charla, Arana expresó que atraviesa un momento de plenitud personal.

"Estoy transitando un momento muy feliz, porque me reencuentro con mi familia después de toda la crianza de mis hijos y un matrimonio de 18 años", manifestó.

El actor también reconoció que le cuesta vivir los cambios con tranquilidad, aunque aseguró que aprendió a apostar nuevamente por los vínculos.

"Para una persona como yo, que piensa que en cualquier momento todo puede cambiar, el tener esta cosa de 'vamos de a poco' me cuesta mucho", explicó.

Y concluyó con una reflexión sobre el amor:

"Hay veces que uno tiene que apostar y hay que hacerlo con todo el amor del mundo".

Los rumores de reconciliación con María Susini

Las versiones sobre una segunda oportunidad entre Facundo Arana y María Susini comenzaron a tomar fuerza luego de la información revelada por Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV).

El panelista presentó un enigmático y luego confirmó que la pareja, tras un tiempo separada, habría decidido volver a intentarlo.

"Estuvieron casados 20 años. Ella es conductora, él es un famoso actor", adelantó Ochoa antes de revelar sus identidades.

Según explicó, la separación habría sido impulsada principalmente por Susini, quien buscaba un tiempo para reencontrarse consigo misma. Sin embargo, distintos acontecimientos familiares habrían acercado nuevamente a la pareja.

"La persona que me había hablado de la separación me dijo que la decisión había sido más de ella. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor", sostuvo el periodista.

¿Facundo Arana confirmó la reconciliación?

Aunque Facundo Arana evitó confirmar de manera explícita que haya retomado la relación con María Susini, sus declaraciones sobre el reencuentro con su familia y el momento de felicidad que atraviesa alimentaron aún más las especulaciones.


Por ahora, ninguno de los dos hizo un anuncio oficial sobre una reconciliación, pero las palabras del actor fueron interpretadas como una señal de que ambos estarían reconstruyendo su vínculo y apostando nuevamente al amor.

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