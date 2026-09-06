La Hoya, un espacio de transición entre la ciudad y el cerro

La Hoya tiene una historia ligada al uso informal del predio. Durante años fue un lugar frecuentado especialmente por bikers y aficionados al enduro, que encontraron allí un espacio para practicar.
La idea de transformar el predio en un parque comenzó a tomar forma en 2023, cuando se elaboró el anteproyecto. Desde entonces, la propuesta fue modificándose a partir de los aportes de los vecinos y de nuevos estudios técnicos.
El concejal de Yerba Buena Franco Marigliano recordó que el proyecto original tuvo que ser readaptado porque no contaba con un estudio técnico hídrico que permitiera definir con precisión cómo debía resolverse el cauce de las aguas.
“Le hacía falta un plan técnico de obras para el cauce de las aguas”, explicó.
Durante el proceso también se realizaron encuestas entre los habitantes de la zona para conocer sus necesidades y expectativas. En algún momento incluso se analizó la posibilidad de desarrollar un emprendimiento de viviendas en el predio, una alternativa que finalmente fue descartada.
Para Marigliano, la recuperación del espacio representa una oportunidad para devolverle utilidad a un lugar que durante años permaneció desaprovechado. Y destacó que la creación de un parque al pie del cerro era fundamental para Yerba Buena.
La propuesta, además, busca que La Hoya funcione como una suerte de filtro o transición entre la ciudad y el cerro. No se tratará solamente de sumar un nuevo lugar de recreación, sino de incorporar un espacio con una función ambiental vinculada con el manejo del agua y con la relación entre el área urbana y el pedemonte.
Varias de las definiciones sobre el futuro del parque todavía se encuentran en evaluación. Según el secretario de Obras Públicas de Yerba Buena, Esteban Auad, el municipio busca que los vecinos participen en ese proceso y puedan aportar ideas sobre los usos que debería tener el espacio.
El objetivo es que el parque pueda responder a las necesidades de quienes viven en la zona y también de quienes llegan desde otros puntos de Yerba Buena.
De hecho, la avenida Perón ya funciona como una suerte de antesala del futuro parque. Allí se concentran buena parte de las actividades que los vecinos realizan al aire libre. Pero el proyecto busca que esa dinámica pueda trasladarse parcialmente hacia el interior de La Hoya.
“Más allá de que Yerba Buena es como un gran parque, necesita espacios para contener las grandes concentraciones de vecinos que se juntan para hacer actividad física o esparcimiento”, explicó Auad. En ese sentido, La Hoya no aparece como una obra aislada. Forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la disponibilidad de grandes espacios públicos en la Ciudad Jardín. A este proyecto se suma el Parque Universitario Dr. Julio Prebisch. En total, entre ambas iniciativas, Yerba Buena incorporará alrededor de 32 hectáreas de parques.