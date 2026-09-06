La Hoya, un espacio de transición entre la ciudad y el cerro

“Más allá de que Yerba Buena es como un gran parque, necesita espacios para contener las grandes concentraciones de vecinos que se juntan para hacer actividad física o esparcimiento”, explicó Auad. En ese sentido, La Hoya no aparece como una obra aislada. Forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la disponibilidad de grandes espacios públicos en la Ciudad Jardín. A este proyecto se suma el Parque Universitario Dr. Julio Prebisch. En total, entre ambas iniciativas, Yerba Buena incorporará alrededor de 32 hectáreas de parques.