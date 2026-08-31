Tránsito vehicular en Yerba Buena: cortarán por 15 días un tramo clave de la calle Lamadrid

Desde el municipio explicaron que las tareas de repavimentación se extenderán, en principio, por dos semanas. El objetivo es recuperar la calzada en un punto donde la intersección de Lamadrid y Alfredo Guzmán resulta crítica para la conectividad interurbana. Ante la magnitud de la obra, el corte será total, impidiendo el paso de vehículos hasta que el nuevo asfalto esté en condiciones de ser habilitado.