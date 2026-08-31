Tránsito vehicular en Yerba Buena: cortarán por 15 días un tramo clave de la calle Lamadrid

Resumen para apurados
- La Municipalidad de Yerba Buena cortará totalmente la calle Lamadrid por 15 días desde mañana para realizar obras clave de repavimentación hacia la Capital.
- Los trabajos abarcan desde Alfredo Guzmán hasta Universo. Se dispusieron desvíos por La Paz y Boulevard 9 de Julio, además de tareas de bacheo en calle Sarmiento.
- La obra optimizará la conectividad interurbana con San Miguel de Tucumán, aunque se prevé congestión vehicular en arterias secundarias durante las horas pico.
La Municipalidad de Yerba Buena pondrá en marcha un ambicioso plan de recuperación vial que afectará la circulación en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la "Ciudad Jardín". Según informó la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, a partir de mañana se iniciarán trabajos de repavimentación que obligarán a un corte total de calzada en sectores estratégicos.
Obras en una arteria fundamental
El foco principal de los trabajos estará puesto en la calle Lamadrid, específicamente en el tramo comprendido entre Alfredo Guzmán y Universo. Se trata de una conexión vital para quienes transitan hacia el límite con la Capital, por lo que el impacto en el tránsito será significativo.
Desde el municipio explicaron que las tareas de repavimentación se extenderán, en principio, por dos semanas. El objetivo es recuperar la calzada en un punto donde la intersección de Lamadrid y Alfredo Guzmán resulta crítica para la conectividad interurbana. Ante la magnitud de la obra, el corte será total, impidiendo el paso de vehículos hasta que el nuevo asfalto esté en condiciones de ser habilitado.
Cuáles son los desvíos y las calles alternativas
Para mitigar el impacto del corte y evitar embotellamientos, las autoridades municipales diseñaron un esquema de circulación de emergencia. En ese sentido, “el municipio recomendó a los vecinos y conductores optar por las calles alternativas: La Paz y Boulevard 9 de Julio”.
Ambas arterias corren de forma paralela a Lamadrid y, según la planificación oficial, “permitirán mantener la fluidez del tránsito en la zona”, mientras duren las tareas de las cuadrillas. Se aconseja a los automovilistas salir con tiempo extra, especialmente en las horas pico, dado que la carga vehicular de Lamadrid se trasladará inevitablemente a estas calles secundarias.
Bacheo preventivo en las inmediaciones de Solano Vera
Además del frente de obra en Lamadrid, la Secretaría de Planificación informó que se están realizando trabajos complementarios en otros puntos de la ciudad. En simultáneo, equipos municipales ejecutan tareas de bacheo en la calle Sarmiento, en el sector ubicado entre Reconquista y la avenida Solano Vera.
Si bien estos trabajos no implican un corte total de 15 días como en el caso anterior, generan interrupciones parciales y presencia de maquinaria pesada. Por este motivo, se solicitó a los conductores “circular con precaución y respetar los desvíos indicados para evitar demoras”.