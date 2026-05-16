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El emotivo reencuentro entre Charly García y Julio Bocca en el Teatro Colón

Tras la ovación final del público, el músico bajó a los camarines para saludar a los integrantes de la compañía dirigida por Bocca.

El emotivo reencuentro entre Charly García y Julio Bocca en el Teatro Colón
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Charly García y Julio Bocca se reencontraron anoche en el Teatro Colón tras una función del Ballet Estable, uniendo nuevamente los mundos del rock nacional y la danza clásica.
  • Acompañado por Renata Schussheim, el músico asistió al Programa Mixto dirigido por Bocca. El encuentro recordó colaboraciones históricas como 'Boccarock' en el Luna Park y River.
  • Este encuentro entre dos íconos culturales refuerza el vínculo histórico entre géneros artísticos y marca una relevante aparición pública de García en la escena cultural porteña.
Resumen generado con IA

El Palco Bajo 11 del Teatro Colón fue testigo anoche de un encuentro que une lo mejor de dos mundos: el rock y la danza. Charly García, acompañado por su histórica amiga y colaboradora Renata Schussheim, asistió a la función del Programa Mixto del Ballet Estable para disfrutar de un repertorio contemporáneo que tuvo como punto más alto "La consagración de la primavera", la célebre coreografía de Oscar Araiz.

Tras la ovación final del público, el músico bajó a los camarines para saludar a la compañía dirigida por Julio Bocca. El encuentro en el backstage no fue solo una formalidad, sino un viaje en el tiempo. 

“Me genera recuerdos de una época icónica”, confesó Bocca, cuya memoria se disparó hacia los años de *Boccarock Nacional*. Aquella imagen inolvidable del bailarín con traje rojo y zapatillas blancas interpretando "La grasa de las capitales" en el Luna Park o "Los dinosaurios" en un River colmado, volvió a cobrar vida en ese abrazo.

El programa, que también incluye obras de Demis Volpi y Aszure Barton, continuará sus funciones este sábado a las 20 y el domingo a las 17, contando en su cierre con la presencia de la bailarina invitada Antonella Zanutto.

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