El emotivo reencuentro entre Charly García y Julio Bocca en el Teatro Colón

El Palco Bajo 11 del Teatro Colón fue testigo anoche de un encuentro que une lo mejor de dos mundos: el rock y la danza. Charly García, acompañado por su histórica amiga y colaboradora Renata Schussheim, asistió a la función del Programa Mixto del Ballet Estable para disfrutar de un repertorio contemporáneo que tuvo como punto más alto "La consagración de la primavera", la célebre coreografía de Oscar Araiz.