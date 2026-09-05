Del gol agónico a los incidentes: Tucumán Central descendió en Resistencia

Era una final y se jugó como tal. Con tensión, pocas concesiones y la sensación de que cualquier detalle podía definir mucho más que un partido. Tucumán Central perdió 1-0 frente a Sarmiento de Resistencia en el estadio Centenario y quedó condenado al descenso al Regional Amateur cuando todavía restan dos fechas para finalizar la zona A de la Reválida del Federal A.