El Obispo Colombres, vencedor de la miseria

Peripecias

En su documentada “Historia de la Iglesia en la Argentina”, el padre Cayetano Bruno, proporciona abundantes referencias a las peripecias que debió sortear el tucumano. El problema era que el Gobierno de la Confederación, distanciado de la autoridad eclesiástica romana, se arrogaba la facultad de nombrar sacerdotes en los cargos jerárquicos de la Iglesia. Se vulneraba así, las normativas del Papado. Por decreto del presidente Justo José de Urquiza, del 21 de agosto de 1855, “presentó” a Colombres al Cabildo Eclesiástico de Salta, en calidad de “obispo electo” de esa jurisdicción, nombramiento cuya aprobación definitiva se había pedido al papa Pío IX. Muy a su pesar, el Cabildo respetó la voluntad de Urquiza y José Eusebio Colombres empezó a ejercer su función. Según lo expuso el tucumano en carta a Roma, a monseñor Marino Marini, sus primeros trabajos “se dirigieron a regularizar las costumbres del sacerdote, para fundar sobre esta base la restauración de la disciplina eclesiástica”. Con ese propósito, convocó el clero secular a ejercicios espirituales. Se le rebeló entonces uno de los miembros del Cabildo, el canónigo Agustín Bailón y otros dos sacerdotes. Desconocieron la convocatoria y, además, hicieron correr el rumor de que Colombres, en realidad, estaba excomulgado por haber recibido su autoridad del Gobierno y no de la Iglesia como correspondía.