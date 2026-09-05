Francisco Cerúndolo remontó un partidazo ante Taylor Fritz y avanzó a octavos del US Open

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo venció a Taylor Fritz por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en Nueva York para avanzar a los octavos de final del US Open.
- El tenista argentino remontó dos sets abajo ante el número 10 mundial en el Arthur Ashe, tras haber superado otra dura batalla a cinco mangas en la ronda previa.
- El triunfo marca la mejor actuación histórica de Cerúndolo en el torneo neoyorquino y quiebra una racha adversa tras prontas caídas en Roland Garros y Wimbledon.
Francisco Cerúndolo consiguió una de las victorias más importantes de su carrera. En el estadio Arthur Ashe, ante el principal favorito del público local, el argentino remontó una desventaja de dos sets y derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para clasificarse por primera vez a los octavos de final del US Open.
Cerúndolo necesitó cinco parciales para superar al número 10 del ranking mundial y noveno preclasificado del torneo. El encuentro fue tan equilibrado que Fritz terminó con más puntos ganados: 150 contra 148. Sin embargo, el argentino se quedó con los más importantes y completó una recuperación que parecía muy difícil después de las primeras dos mangas.
El comienzo tuvo al estadounidense como protagonista. Fritz se apoyó en su servicio, tomó la iniciativa desde el fondo de la cancha y aprovechó las dificultades de Cerúndolo para sostener sus turnos de saque. Con 12 aces y una mayor eficacia con el segundo servicio, el local se adueñó de los dos primeros sets por 6-3 y 6-4.
Cerúndolo, que venía de disputar una extensa batalla de cinco parciales contra el alemán Jan-Lennard Struff en la ronda anterior, volvió a demostrar que todavía tenía energía. En lugar de apurarse para acortar los puntos, aceptó los intercambios largos y encontró profundidad con sus golpes. Su derecha comenzó a hacer daño, pero también fue importante el revés: por ese lado consiguió nueve tiros ganadores, contra apenas tres de Fritz.
El argentino recuperó terreno con un 6-3 en el tercer set y trasladó la presión hacia el estadounidense. El partido se volvió cada vez más físico, con los dos jugadores alternando aciertos y errores desde el fondo. Cerúndolo mantuvo su agresividad y se llevó la cuarta manga por 6-4 para forzar la definición.
El quinto set condensó todo lo que había ocurrido durante la tarde. Hubo tensión, juegos muy disputados y pocas diferencias entre dos tenistas que llegaron al tramo decisivo después de intercambiar el dominio. Cerúndolo, sin embargo, mostró mayor determinación en los puntos importantes y consiguió el quiebre que necesitaba para cerrar otro 6-4.
Las estadísticas reflejaron la paridad. Fritz produjo 33 tiros ganadores y Cerúndolo, 39. El estadounidense cometió 52 errores totales, mientras que el argentino acumuló 58. Ambos finalizaron con 55 errores no forzados. La diferencia estuvo en las oportunidades de quiebre: el argentino concretó seis, una más que su rival.
Después de haber quedado eliminado en la primera ronda de Roland Garros y Wimbledon, Cerúndolo consiguió en Nueva York su mejor actuación histórica. Además, inclinó a su favor el historial frente a Fritz: ahora suma dos triunfos en tres enfrentamientos.
Esta vez no ganó por dominar durante todo el partido. Ganó porque soportó los momentos adversos, corrigió mientras jugaba y fue capaz de sostenerse cuando el margen de error ya era mínimo. En un duelo definido por apenas dos puntos de diferencia, Cerúndolo se quedó con los que determinaron el resultado.
Â¡CERÃNDOLO LO DIO VUELTA TODO!— EstaciÃ³n K2 (@EstacionK2) September 5, 2026
Francisco CerÃºndolo remontÃ³ dos sets de desventaja ante Taylor Fritz y se metiÃ³ en los octavos de final del US Open.
Fue 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para el argentino.
Â¡QuÃ© batalla en Nueva York! ð¦ð· pic.twitter.com/TbZmQvb5fz