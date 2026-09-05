Francisco Cerúndolo remontó un partidazo ante Taylor Fritz y avanzó a octavos del US Open

El comienzo tuvo al estadounidense como protagonista. Fritz se apoyó en su servicio, tomó la iniciativa desde el fondo de la cancha y aprovechó las dificultades de Cerúndolo para sostener sus turnos de saque. Con 12 aces y una mayor eficacia con el segundo servicio, el local se adueñó de los dos primeros sets por 6-3 y 6-4.