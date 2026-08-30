Fiesta, pertenencia y respaldo al equipo: el banderazo de los hinchas de San Martín en el parque Avellaneda

Doble función

Los programas partidarios también tuvieron su rol en la difusión del evento y se hicieron presentes para cubrir la jornada, aunque durante buena parte de la tarde dejaron el micrófono de lado para cantar como uno más. "Hoy estoy en modo periodista e hincha a la vez; es un placer enorme cubrir esta fiesta, y sabíamos que la gente iba a responder", admitió Daud Azadte conductor de “El Show de la Filial Cirujas”. A su lado, Mauro Guglielmi, de “Pasión por el Santo” remarcó el valor del encuentro: "San Martín nunca estuvo dormido; acá está el pueblo y hay que recuperar la identidad, el sentido de pertenencia". Su compañero Roque Lozano, por su parte, sentenció: "Esto demuestra que nosotros no generamos caos como dicen algunos: al contrario, nos sumamos. El único fin nuestro es tener a San Martín en primera, y por eso vamos a luchar en deportivo y lo institucional para que el club mejore".