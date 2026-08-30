Fiesta, pertenencia y respaldo al equipo: el banderazo de los hinchas de San Martín en el parque Avellaneda
Centenares de fanáticos coparon el piletón con bombos, banderas y cánticos en una movilización impulsada por peñas y filiales. El mensaje de volver a llenar La Ciudadela, las historias de pasión familiar, los que viajan y la caravana rumbo al estadio.
Resumen para apurados
- Hinchas de San Martín realizaron un masivo banderazo este domingo en el parque Avellaneda de Tucumán para respaldar anímicamente al plantel antes de ir al estadio.
- La convocatoria de peñas y filiales buscó revertir la baja asistencia en La Ciudadela tras recientes resultados negativos y promover el regreso familiar a la cancha.
- Los simpatizantes apuntan a recuperar la identidad y la mística en las tribunas para acompañar la lucha deportiva e institucional por el ascenso a Primera División.
El piletón del parque Avellaneda conoce largamente de música. Prácticamente cada fin de semana alberga recitales, eventos culturales y funciona como punto de encuentro habitual para sentarse a escuchar alguna canción. En la tarde de domingo, la música que retumbó en el cemento no salió de ningún parlante: fueron los bombos y el cancionero de San Martín. Cientos de hinchas coparon el lugar para darle vida a un banderazo que tiñó todo de rojo y blanco. La iniciativa, impulsada por distintas peñas, tuvo una premisa clara: reencontrarse, levantar la voz y brindarle un respaldo anímico urgente al equipo antes de un nuevo compromiso.
Herencia y compromiso
Entre banderas y redoblantes, Patricio Mistretta empujaba el cochecito en el que su hijo, todavía en edad de cuna, observaba fascinado el despliegue y sonreía al compás de los platillos. "Le gusta el quilombo, ya le gusta esto", comentaba el orgulloso padre entre risas. Para él, transmitir la herencia en momentos complejos es una obligación: "Está buenísimo volver a encontrarnos en la calle. La gente ha quedado muy sentida y molesta por los últimos tragos amargos, pero ya está, hay que seguir adelante y empujar para que la familia vuelva a la cancha".
Ese reclamo de recuperar la mística lo retomó Oscar Fernández, referente de la peña del Barrio Oeste II: "Tengo 45 años de cancha y 11 de socio. Nuestra vida entera es San Martín; hacemos rifas y bailes para pagar los abonos de todo el año". A su vez, remarcó el dolor por las tribunas vacías y apuntó al compromiso genuino: "El último partido me dio pena en el corazón; estuvimos jugando en la Liga y jamás vi la cancha así. Hay que cambiar la cabeza de esa nueva generación que solo es hincha del éxito. San Martín es grande únicamente por su gente y hoy el equipo necesita este empujón".
A pesar de la distancia
La devoción tampoco sabe de distancias ni cansancio. Desde Catamarca arribó una combi de la filial de esa provincia, encabezada por su presidente, Domingo Giménez. "Somos alrededor de 80 socios y entre 15 y 20 viajamos religiosamente cada fecha. Dejamos familia, casa y trabajo para hacer cientos de kilómetros y estar al lado del club", detalló. Y también se mostró algo molesto por la baja concurrencia: "San Martín es pueblo y el pueblo tiene que movilizarse. Esto es también un mensaje de compromiso para el hincha que vive acá en Tucumán y que no acompaña al equipo".
Doble función
Los programas partidarios también tuvieron su rol en la difusión del evento y se hicieron presentes para cubrir la jornada, aunque durante buena parte de la tarde dejaron el micrófono de lado para cantar como uno más. "Hoy estoy en modo periodista e hincha a la vez; es un placer enorme cubrir esta fiesta, y sabíamos que la gente iba a responder", admitió Daud Azadte conductor de “El Show de la Filial Cirujas”. A su lado, Mauro Guglielmi, de “Pasión por el Santo” remarcó el valor del encuentro: "San Martín nunca estuvo dormido; acá está el pueblo y hay que recuperar la identidad, el sentido de pertenencia". Su compañero Roque Lozano, por su parte, sentenció: "Esto demuestra que nosotros no generamos caos como dicen algunos: al contrario, nos sumamos. El único fin nuestro es tener a San Martín en primera, y por eso vamos a luchar en deportivo y lo institucional para que el club mejore".
A medida que pasaban las horas, el humo de las bengalas empezó a disiparse entre los árboles del parque. El piletón sirvió como punto de encuentro y de partida: desde allí, la multitud emprendió la marcha hacia La Ciudadela para tratar de jugar su propio partido.