De "Matador" a Los Palmeras: las cinco canciones que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial
La FIFA permite que cada selección personalice la música que suena en los estadios después de cada conquista. La AFA y el plantel definieron un repertorio de cinco temas que ya debutó durante el triplete de Lionel Messi ante Argelia.
Resumen para apurados
- La AFA y la Selección Argentina eligieron cinco canciones locales para celebrar sus goles en los estadios del Mundial 2026 gracias a una nueva disposición de la FIFA.
- La lista, que ya debutó en Kansas con un triplete de Messi, incluye cumbias tradicionales. Esta iniciativa replica la experiencia de Qatar 2022, donde sonó el tema de Wos.
- Con este repertorio alternado, el plantel busca consolidar una banda sonora para su campaña de 2026, fortaleciendo el vínculo emocional y cultural con los hinchas.
La Selección no solo busca dejar su huella en el Mundial 2026 dentro de la cancha. También pretende hacerlo desde los parlantes de los estadios. Gracias a una disposición impulsada por la FIFA, cada selección puede elegir la música que sonará después de convertir un gol, y la Albiceleste ya tiene definido su repertorio para acompañar cada festejo.
La lista fue confeccionada entre la AFA y los propios futbolistas, que seleccionaron canciones con las que se sienten identificados y que también tienen una fuerte conexión con los hinchas argentinos.
La primera en estrenarse fue "Matador", de Onda Sabanera, que sonó tres veces durante la goleada 3-0 frente a Argelia en Kansas City gracias al hat-trick de Lionel Messi.
Las cinco canciones de la Scaloneta
La selección argentina contará con cinco opciones musicales a lo largo de la Copa del Mundo.
La lista está integrada por:
- "Matador", de Onda Sabanera.
- "Pa la selección", de La T y La M.
- "La cumbia de los trapos", de Yerba Brava.
- "La danza de los mirlos", de Los Mirlos.
- "Cumbia sobre el mar", de Los Palmeras.
La intención es alternar los temas durante el torneo y convertirlos en una especie de banda sonora de la campaña mundialista.
Cada canción tiene una fuerte presencia en el ambiente futbolero argentino y forma parte del repertorio habitual que suele escucharse en las concentraciones, festejos y celebraciones del seleccionado.
El antecedente que nació en Qatar
La idea no es nueva para la Selección Argentina. El antecedente más recordado se produjo durante Qatar 2022.
En aquella Copa del Mundo, la canción elegida fue "Luz Delito", de Wos. Aunque no llegó a sonar en el debut debido a la derrota frente a Arabia Saudita, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos musicales del camino hacia la tercera estrella.
Desde el triunfo frente a México en la fase de grupos, el tema comenzó a escucharse cada vez que Argentina convertía un gol y acompañó los festejos hasta la consagración en la final disputada en Doha.
Ahora, cuatro años después, la Scaloneta apuesta por una propuesta diferente. En lugar de una única canción, contará con una selección de cinco temas que buscarán acompañar cada conquista durante el torneo.
La primera prueba ya fue un éxito. En Kansas, mientras Messi celebraba sus goles frente a Argelia, "Matador" sonó con fuerza en los parlantes del estadio y se mezcló con el festejo de miles de argentinos. Una escena que la Selección espera repetir muchas veces más durante el Mundial.