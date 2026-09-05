El corazón invisible del deporte

La consagración internacional de nuestros atletas en disciplinas colectivas vuelve a colocar a la Argentina en la cúspide deportiva global. Ya sea con la reciente coronación de Las Leonas como campeonas mundiales de hockey sobre césped, la constante vigencia en el fútbol tras alcanzar definiciones ecuménicas, la competitividad de Los Pumas frente a las máximas potencias del rugby o el protagonismo histórico en el básquetbol y el handball, el país ratifica una singularidad asombrosa: es una potencia indiscutida en deportes de conjunto. Sin embargo hay una paradoja estructural: los podios dorados se conquistan casi a espaldas de las políticas públicas y en un contexto de desamparo presupuestario persistente.
Las declaraciones públicas de las flamantes campeonas del mundo descorrieron el velo de la precariedad que rodea al alto rendimiento. Cuando las propias protagonistas advierten que compiten con niveles de excelencia profesional pero bajo condiciones económicas de subsistencia, ponen en evidencia la orfandad a la que están sometidos nuestros atletas de élite. Las becas estatales, cuando existen, jamás alcanzan a constituir un sustento digno que garantice una preparación integral. Que la gloria se alcance a fuerza de resignación y voluntarismo no es una virtud que deba celebrarse, sino el síntoma de una deuda estatal que ningún festejo oficial puede tapar.
El verdadero sustento que explica este fenómeno radica en la red de clubes de barrio y asociaciones deportivas de base. En cada rincón del país, estas instituciones operan como el pulmón vital donde se forjan las destrezas físicas y el carácter ético de las nuevas generaciones. Sin infraestructura, muchas veces libradas a su suerte frente a tarifas asfixiantes y trámites burocráticos que amenazan su subsistencia, son estas entidades civiles las que contienen, educan y transforman la energía comunitaria en vocación atlética.
Detrás de cada chico o chica que entra a una cancha hay un entramado invisible de sacrificio que rara vez figura en los balances oficiales. Son los dirigentes barriales que dedican sus horas libres a gestionar recursos mínimos, los entrenadores que cobran remuneraciones testimoniales movidos por pura vocación formativa y los padres y madres que rifan, cocinan y hacen malabares económicos los fines de semana para solventar un viaje, comprar camisetas o reparar un campo de juego. Ese esfuerzo mancomunado es el auténtico semillero del deporte argentino; una épica cotidiana y solidaria que se sostiene con el corazón y el bolsillo de las familias. Es imperioso que el Estado, en todos sus niveles, deje de concebir al deporte y a las instituciones de fomento como variables secundarias de ajuste fiscal y los asuma como una inversión estratégica en salud pública, cohesión comunitaria y desarrollo humano.