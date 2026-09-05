El corazón invisible del deporte

Detrás de cada chico o chica que entra a una cancha hay un entramado invisible de sacrificio que rara vez figura en los balances oficiales. Son los dirigentes barriales que dedican sus horas libres a gestionar recursos mínimos, los entrenadores que cobran remuneraciones testimoniales movidos por pura vocación formativa y los padres y madres que rifan, cocinan y hacen malabares económicos los fines de semana para solventar un viaje, comprar camisetas o reparar un campo de juego. Ese esfuerzo mancomunado es el auténtico semillero del deporte argentino; una épica cotidiana y solidaria que se sostiene con el corazón y el bolsillo de las familias. Es imperioso que el Estado, en todos sus niveles, deje de concebir al deporte y a las instituciones de fomento como variables secundarias de ajuste fiscal y los asuma como una inversión estratégica en salud pública, cohesión comunitaria y desarrollo humano.