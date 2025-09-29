Secciones
Daniela Celis confirmó que vuelve a trabajar: “Tengo que estar para sostener todo”

En medio de la recuperación de su expareja Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente en moto y permaneció dos semanas internado en terapia intensiva.

Daniela Celis confirmó que vuelve a trabajar: “Tengo que estar para sostener todo”
Hace 30 Min

La creadora de contenido Daniela Celis anunció que retomará de manera gradual sus actividades laborales, en medio de la recuperación de su expareja Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente en moto y permaneció dos semanas internado en terapia intensiva.

Thiago Medina despertó tras el accidente en moto

En sus redes sociales, Daniela Celis compartió la noticia que emocionó a sus seguidores: Thiago Medina logró despertar después de 14 días en terapia intensiva.

“Se pudo retirar la ventilación mecánica. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, expresó la influencer en Instagram.

Daniela Celis anunció su regreso al trabajo

En paralelo a esta mejora en la salud de Thiago, Daniela comunicó que comenzará a retomar sus compromisos profesionales:

“Para mí todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades, marcas que retomar y cumplir. Esto es muy difícil, yo paré mi vida, lo dije muchas veces”, explicó en sus historias.

La influencer aseguró que volver a la rutina es fundamental tanto para su vida personal como para el bienestar de su familia:

“Sé que tengo que retomar, sé que también el trabajo es el fin en común de nuestras nenas. Y sé que tengo que estar para poder sostener todo. También sé que tengo un sorteo vigente con ustedes, que estoy muy feliz de hacerlo todos los meses”.

Un regreso paulatino y con apoyo familiar

Daniela Celis aclaró que su vuelta al trabajo será progresiva:

“Voy a empezar a retomar de a poquitito, de a poquitito, porque esto es un proceso para mí también. Agradezco por tanto aguante a la familia y por tanto amor. Es parte de la vida esto, el trabajar y seguir adelante”, concluyó.

