De los insectos que comen plástico a la miel: la ciencia del Lillo busca soluciones concretas

La agricultura es otro de los campos donde el conocimiento producido por el organismo busca convertirse en una herramienta concreta. El director destacó el trabajo en control biológico, basado en el uso de depredadores y parasitoides naturales para manejar organismos que afectan los cultivos. Entre los casos mencionados estuvo la chicharrita, un insecto vector que en los últimos años provocó importantes daños en cultivos de maíz y llegó a tener impacto sobre la actividad registrada en la Bolsa de Comercio de Rosario.