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Messi, protagonista de un homenaje que quedará para siempre

Este martes 8 de septiembre, LA GACETA presenta un póster especial para agradecer a Lionel Messi por una historia que ya es eterna.

Messi, protagonista de un homenaje que quedará para siempre
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA publicará este martes un póster especial de Lionel Messi en agradecimiento por su trayectoria y los títulos obtenidos con la Selección Argentina.
  • La edición conmemorativa incluirá imágenes de los festejos históricos del capitán argentino bajo el lema de agradecimiento por su impacto en la identidad deportiva nacional.
  • La iniciativa busca inmortalizar el legado de Messi en la memoria popular, permitiendo a los hinchas conservar un recuerdo físico de una era dorada del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Hay historias que trascienden el deporte y se convierten en parte de la memoria de todo un país. La de Lionel Messi es una de ellas. Por eso, este martes 8 de septiembre, LA GACETA invita a sus lectores a guardar un recuerdo para toda la vida con un póster especial dedicado al capitán de la Selección Argentina.

Con el mensaje “GRACIAS”, la propuesta busca rendir homenaje a una figura que marcó una época y que llevó al fútbol argentino a vivir algunos de sus momentos más inolvidables. Imágenes de Messi junto a los grandes festejos de la Selección acompañan esta edición especial, pensada para quienes siguieron cada paso de una historia que ya forma parte de la identidad nacional.

“Un ‘gracias’ del tamaño de nuestra historia” es la frase que resume el espíritu de este homenaje. Porque los grandes protagonistas dejan de ser solamente deportistas para convertirse en recuerdos, emociones y momentos que permanecen para siempre.

El póster estará disponible este martes 8 de septiembre junto con LA GACETA.

Reservá tu ejemplar y guardá para siempre este homenaje a una de las grandes leyendas de nuestra historia.

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