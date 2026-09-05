Cartas de lectores: rutas 316 y 321

Lo publicó LA GACETA y en menos de 10 días se hizo una reparacón expeditiva de urgencia y transitoria en el puente nexo entre rutas 316 y 321. Se ensanchó y desplazó un poco; falta todavía rellenar y compactar el terreno circundante y reforzar la defensa para evitar la erosión por desborde en la época estival. Es necesario colocar cartelería y mojones fluorescentes -porque carece de luz- resistentes al tiempo y al vandalismo; también al vapor acuoso que emana de los desechos industriales todos los días del año. Habría que concluir con el enripiado y la nivelación en toda su extensión, ya que hay un tramo que se pasa por cañaverales.