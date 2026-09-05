EconomíaNoticias económicas ¨Puntos de vista sobre management: el acuerdo Martín López Cruz - Director General de López Cruz & Co. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Un acuerdo de socios es clave para el futuro de las empresas. Hace 5 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Casi 7 de cada 10 jóvenes están inactivos, desempleados o tienen trabajo informal The New York Times abrió una residencia paga para editores: quiénes pueden postularse Suicidio en Argentina: ya es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años IA, robótica y tradición: los 20 proyectos tucumanos que competirán en la Feria Nacional de Ciencias El flete al puerto se duplicó y el agro del NOA pide fortalecer el ferrocarril para bajar costos Ranking notas premium Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten Pagani y Saab, arquitectos del 146 a 11 Sergio Mohamed fue elegido rector y la UNT cerró un proceso electoral de más de tres meses La Corte confirmó la absolución de un agente juzgado por la muerte de un detenido y fijó pautas para la Policía y los forenses Sergio Mohamed trazó los primeros ejes de su gestión al frente de la UNT