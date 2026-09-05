Cachín Selis: “Soy de aquí y ahora también soy de allá; soy migrante”

- Fueron, apenas, un diminuto paréntesis dentro de un proceso migratorio largo y complejo, pero me sirvieron de disparadores de la obra. Ahí dentro viví un microcosmos de realidad migrante; eran ocho pabellones enormes con chicos de todas partes del mundo, de Europa del Este, Centroamérica y el Caribe, África, India, Sudamérica. Cada uno tenía sus propias historias, temores, anhelos y costumbres, si bien todos estábamos encerrados por la misma medida cautelar administrativa y no por causas penales. Pero muchos venían arrastrando largos prontuarios: un capomafia de Georgia que manejaba la droga y la prostitución en su zona de influencia desde adentro; mi compañero de celda Amador, ex miembro de un escuadrón de la muerte dominicana; o la bandada de armenios que se hacían bajar del avión cuando los querían mandar de vuelta a su país con tal de quedarse. ¡Preferían estar presos en Francia antes que libres en Armenia! Y entre todos, un tucumano de clase media que se hizo el vivo, no puso sus papeles en orden y terminó encerrado por un Convenio Schengen que no resuelve nada y mira hacia otro lado.