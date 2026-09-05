TUC 03-12: con un 27,3% es la segunda variedad más cultivada

La distribución de las principales variedades cultivadas fue un eje analizado en la Jornada Anual de Caña de Azúcar que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). Diego Henríquez presentó datos sobre la composición varietal de los cañaverales tucumanos y su evolución en los últimos años.
Los resultados evidenciaron una reconfiguración del mapa varietal provincial. Aunque LCP 85-384 aún registra la mayor extensión, su predominio cayó a un 42,9% del área total. Este retroceso, de unos 20 puntos porcentuales en los últimos tres años, representa el ritmo de caída más acelerado desde su pico del 83,1% en la campaña 2013/2014. En contraste, TUC 03-12 experimentó una notable expansión y se posicionó como la segunda variedad más cultivada (27,3%), desplazando a TUC 95-10 (13,7%) al tercer lugar. Completan la participación varietal TUCCP 77-42 (5,6%), TUC 02-22 (3,5%), TUC 06-7 (3,3%) y un 3,8% de un conjunto de variedades minoritarias, cuyo aporte individual no supera el 1,0% del área relevada.
A nivel departamental, LCP 85-384 sigue liderando en la mayoría de los distritos, con los mayores porcentajes de superficie en Monteros (60,9%), Famaillá (57,8%) y Lules (57,6%). No obstante, en Juan Bautista Alberdi y Río Chico se observa una inversión de este patrón, donde TUC 03-12 ocupa el primer lugar con un 40,1 % y un 35,3 % del área, respectivamente.
El análisis por edad de corte ofrece el dato más elocuente: en el estrato de caña planta, indicador que permite proyectar la diversificación del cañaveral a corto plazo, TUC 03-12 se consolidó como la principal opción elegida por los productores al momento de renovar su cañaveral, acaparando un 46,6% de la superficie frente al 26,0% de LCP 85-384. Este comportamiento motivó a la Eeaoc a emitir una advertencia técnica sobre el riesgo de reproducir esquemas de monocultivo, instando al sector a aprovechar el abanico de opciones comerciales disponibles para resguardar la sustentabilidad epidemiológica de la región.
En conjunto, los cultivares TUC de la Eeaoc ya cubren aproximadamente el 70% de las nuevas plantaciones, lo que ratifica el rol protagónico de la institución en la diversificación del cañaveral tucumano.
El análisis varietal se complementó con información sobre la incorporación de distintas tecnologías en el sistema productivo. Entre ellas se destacó el uso de vitroplantas, que representa el 72,1% del área y mantiene valores superiores al 70% desde la campaña 2019/20. También se registró la utilización de riego, maduradores, plantación mecánica, diferentes fuentes de fertilizantes y el uso de drones.