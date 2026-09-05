TUC 03-12: con un 27,3% es la segunda variedad más cultivada

El análisis por edad de corte ofrece el dato más elocuente: en el estrato de caña planta, indicador que permite proyectar la diversificación del cañaveral a corto plazo, TUC 03-12 se consolidó como la principal opción elegida por los productores al momento de renovar su cañaveral, acaparando un 46,6% de la superficie frente al 26,0% de LCP 85-384. Este comportamiento motivó a la Eeaoc a emitir una advertencia técnica sobre el riesgo de reproducir esquemas de monocultivo, instando al sector a aprovechar el abanico de opciones comerciales disponibles para resguardar la sustentabilidad epidemiológica de la región.