Malezas: estrategias y herramientas para un control más eficaz

El manejo de malezas constituye otro de los desafíos centrales para la próxima campaña. María Fernanda Barceló presentó en la Jornada Anual de Caña de Azúcar que organiza la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) diferentes estrategias y herramientas orientadas a lograr un control más eficaz, destacando la necesidad de anticiparse al problema desde las primeras etapas del cultivo.