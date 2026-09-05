Malezas: estrategias y herramientas para un control más eficaz

El manejo de malezas constituye otro de los desafíos centrales para la próxima campaña. María Fernanda Barceló presentó en la Jornada Anual de Caña de Azúcar que organiza la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) diferentes estrategias y herramientas orientadas a lograr un control más eficaz, destacando la necesidad de anticiparse al problema desde las primeras etapas del cultivo.
El manejo debe plantearse como un sistema integrado desde el descepe, incorporando prácticas culturales y herramientas químicas según las características de cada lote.
La rotación de cultivos constituye una de las prácticas culturales destacadas, particularmente para el control de malezas gramíneas perennes. Además de contribuir al manejo de estas especies, permite mejorar la cama de plantación e interrumpir ciclos de enfermedades. Esta práctica se encuentra ampliamente adoptada.
Durante el desarrollo del cultivo, el período crítico de competencia con las malezas se extiende hasta el cierre del cañaveral. Por ello, resulta necesario realizar un monitoreo permanente, tanto para identificar las especies presentes como para detectar aquellas que puedan dificultar posteriormente las tareas de cosecha.
En cuanto al control químico, la correcta identificación de las especies resulta fundamental para seleccionar la herramienta adecuada. Entre las alternativas preemergentes se encuentran combinaciones como atrazina y acetoclor, además de opciones más recientes como imazapic e imazapir, isoxaflutole e indaziflam, flumetsulam, amicarbazona, bicyclopyrone y diclosulam.
La elección debe realizarse considerando la especie presente, las características del suelo y el momento de aplicación. Para las intervenciones posemergentes también resulta necesario identificar correctamente la maleza y evaluar su tamaño y las condiciones ambientales antes de seleccionar la herramienta.
Se analizaron alternativas específicas para especies como Cynodon dactylon, Sicyos polyacanthus, Sorghum halepense, Tithonia tubaeformis, Cyperus rotundus y Urochloa plantaginea.
El residuo agrícola de cosecha constituye, además, una herramienta complementaria dentro de este manejo. Su presencia sobre el suelo puede disminuir la amplitud térmica, limitar el ingreso de luz y actuar como barrera física, además de producir posibles efectos alelopáticos.
El manejo eficaz de malezas requiere, por lo tanto, combinar prácticas culturales, herramientas químicas y momentos adecuados de intervención, evitando depender de una única alternativa.